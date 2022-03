Guillermo Moreno pidió la renuncia de Alberto Fernández: "Cristina tiene que pedir perdón"

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, volvió a cargar fuertemente contra el presidente Alberto Fernández a quien calificó de “persona no apta”. Para el exfuncionario Fernández debería renunciar y Cristina Kirchner asumir la culpa por ser la “responsable política de esta situación”.



Guillermo Moreno fue el secretario de Comercio Interior durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, pero en 2019 no formó parte del Frente de Todos y en 2021 se presentó a elecciones con un espacio propio.

“Cristina tiene que pedir humildemente perdón y yo creo que sobre todo el pueblo peronista y su inmensa misericordia la va a perdonar”, sostuvo Moreno en dialogo con el periodista chaqueño Julio Wajcman en La Radio y agregó que “no le queda mucho tiempo para pedir perdón, porque la verdad que el desastre que hizo con la decisión de elegir a Alberto Fernández... no queda otra alternativa a que pida perdón, un perdón grande como una casa”.

Para Moreno la solución del país se consigue “solamente con la renuncia de Alberto y de Cristina”. Ante esto el periodista dijo que prefería evitar un escenario como el 2001 a lo que Moreno retrucó: “No le tengas miedo a las palabras, amigo. No está bien lo que decís, porque en el 2001 hubieses preferido que De La Rúa renunciara en junio o julio, no esperar 35 muertos. Así que no está bien lo que decís”.

Guillermo Moreno: "Cristina se viene equivocando desde hace años en la toma de decisiones"



“A Alberto le doy el beneficio de la ignorancia, porque no sabe, es un muchacho que no está apto y Cristina lo sabe”, apuntó con cinismo Moreno. “Ahora ella fue una presidenta que sabía lo que hacía, por lo tanto, tiene que pedir perdón. No tengo dudas, el pueblo en su inmensa misericordia va a hacer lo que tiene que hacer y va a poner el manto protector, siempre que se pida perdón”, insistió.



“Cuando sea tarde va a ser tapa de todos los diarios y responsable de ser el chivo expiatorio. Entonces los que hoy se quieren rasgar las vestiduras diciendo 'eh Moreno, cómo decís eso'… la política está para mirar seis meses para adelante, no para contar lo que pasa ahora. Para contar lo que pasa ahora están los periodistas, para contar lo que pasó están los historiadores, para contar lo que va a pasar en los próximos seis meses como mínimo está la política”, subrayó el ex funcionario.

El problema de la inflación

Al ser consultado sobre cómo se podría frenar la inflación, Moreno repitió que “el problema es el presidente, no está apto este muchacho. Hay que cortar por lo sano viejo”. “Ya llegás al 6% de inflación. Van a bajar la inflación sobre el hambre de todo el pueblo. ¿Te pensás que es un problema de si el secretario de Comercio habla más duro o más finito? Hay que agarrar el toro por las astas”, propuso.



“No le busqués más pelo al huevo porque no es apto el presidente y la vicepresidenta es la responsable política de esta situación, por lo tanto tiene que pedir perdón. Renuncian y vamos a una asamblea legislativa y elegimos un gobernador veterano que haya pasado el 89, que haya pasado el 2001 y vemos de tratar de encontrarle la solución a esta situación, que el peronismo siempre lo tiene”, concluyó.