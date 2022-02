Guillermo Moreno: “El Presidente no está apto para estar donde está”

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue contundente en relación a Alberto Fernández: "El Presidente no está apto para estar donde está y no aprendió nada de la década ganada”.

Moreno fue uno de los invitados al programa de Pablo Duggan en C5N para hablar del problema de la inflación y, puntualmente, del precio de los alimentos. Sin dudar responsabilizó a Alberto Fernández de la situación: "El Presidente no está apto y no aprendió nada durante la década ganada. En vez de repetir lo que se hizo bien, inventa fórmulas desquiciadas. Si en la década ganada nos fue bien, ¿por qué inventa cosas raras? Un gobierno peronista deberíamos tener, es muy fácil".

Ante las interrupciones del conductor y la mirada fija de Victoria Tolosa Paz, que también estaba entre las invitadas, explicó: "Humildemente, soy el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina, así que alguito de esto sé. El Presidente es un muchacho que te dice 'los precios en el mercado y los salarios en paritarias'. Ese es el pensamiento profundo social-demócrata de Alberto Fernández, por eso siempre confrontó con la secretaría de Comercio”.

“Hay que repetir lo que hicimos, tuvimos un presidente que era peronista, no social demócrata, que administraba bien la economía", destacó. “Durante nuestro gobierno no tuvimos inflación”, enfatizó.

“El día que Cristina (Kirchner) lo eligió como candidato, dije que había elegido al peor", subrayó. También hizo referencia al funcionamiento del INDEC durante su gestión en "la década ganada los salarios fueron más que la inflación, que era evidentemente baja" y concluyó que "no se truchó ninguna cifra".

El cruce con Cristina Pérez por el INDEC



Cristina Pérez quiso que Guillermo Moreno “reconociera” que los números del INDEC fueron modificados durante su gestión, cosa que el ex funcionario negó rotundamente y el debate se intensificó. “Eso que se dice que se truchaba la inflación ya la justicia dijo que no, en un momento hay que poner punto final, porque el que empezó con esa cantinela fue (Gerardo) Morales, hoy gobernador de Jujuy, porque hacía parte del esquema de la oposición”, argumentó el ex funcionario del kirchnerismo en Cristina sin vueltas, por Radio Rivadavia.

Moreno pidió “volver a la verdad histórica”, aseguró que durante su gestión la inflación fue de un dígito y que se trató de un “ciclo exitoso”. “Usted no me puede decir que no intervino el área de precios del INDEC. Todos recordamos que los índices de inflación no coincidían con los precios que se compraban”, insistió la conductora de Telefé Noticias.

“No confunda, Moreno. ¿Sabe qué? no me ponga el revólver en el escritorio, Moreno. No me prepotee porque yo le estoy hablando bien”, siguió Pérez, en referencia a una versión que circulaba por esos años, que afirmaba que Moreno –cuando estaba al frente de la secretaría de Comercio Interior– llevaba un arma a las negociaciones con los empresarios, versión que desmintió.

La conductora de Radio Rivadavia acusó al ex funcionario de usar siempre la estrategia de acusar al periodismo de mentir cuando no está de acuerdo con esa versión y, al intentar despedirlo, Moreno insistió una vez más en que mentía. “No mienta más usted, déjele al entrevistado la última palabra, porque si cuando cortamos sigue hablando también va a demostrar que no tiene ética”, se despidió Moreno.

“La última palabra la tienen los ciudadanos, no sea autoritario. Saludos, Guillermo. Cambie de cassette, Guillermo”, finalizó Pérez.



RB/FL