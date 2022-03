Derribaron y vandalizaron una estatua de Cristina Kirchner en Río Gallegos: hay un detenido

Una estatua de Cristina Fernández de Kirchner ubicada en Río Gallegos, Santa Cruz, fue derribada y vandalizada esta madrugada, en el tercer ataque consecutivo contra la imagen de la vicepresidenta en el mes de marzo.

La efigie estaba ubicada en la costanera en la Plaza de la República y había sido inaugurada el 18 de marzo pasado. En el mismo lugar se ubicaron esculturas de todos los presidentes electos desde el regreso de la democracia en 1983: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, CFK y Mauricio Macri.

El municipio ya retiró la representación de la exmandataria para ser restaurada y, según el medio La Opinión Austral, ya hay una persona detenida

Así quedó la estatua de Cristina Kirchner

"No queremos que los vandalicen. Este es un paseo que pertenece a todos", había dicho el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso.

Por esa razón se colocaron cámaras de seguridad, sin embargo, no lograron impedir que atacaran la estatua de Cristina Kirchner que quedó quebrada en la parte de los pies y tirada en el piso.

Colgaron un bolso en el monumento de Néstor Kirchner en Río Turbio

Tres ataques contra Cristina Kirchner en marzo

La vandalización de su estatua es solo el último ataque que Cristina Kirchner recibió en marzo de 2022. El primero fue la agresión a piedrazos de su despacho en el Congreso, el jueves 10, mientras se debatía el acuerdo con el FMI.

El siguiente ocurrió este lunes 28 de marzo, cuando la Ciudad de Buenos Aires amaneció cubierta de afiches que califican a la vicepresidenta de “asesina”. Junto a su rostro en blanco y negro, el texto acusaba: “Culpable de 35.00 muertes. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas”.

Estos carteles, que aparecieron en el momento más álgido de la interna del Frente de Todos, incluían un código QR con un link titulado 'cfkladrona' que redirigía al sitio Cristinauta.org, que dado de baja apenas horas después.

"La verdad no perdona. No dejaste gobernar. El desastre es tuyo. Alberto Fernández conducción", rezaba la página, que ya no está disponible.

Afiches contra Cristina Kirchner: la justicia ubicó una camioneta y se investiga a la imprenta



Tanto el presidente, Alberto Fernández, como su vocera Gabriela Cerutti, salieron a repudiar la campaña a través de sus cuentas de Twitter. "Muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos", escribió Fernández.

Cerruti por su parte compartió: "El presidente y el gobierno nacional repudian terminantemente la utilización de una imagen de la vicepresidenta en carteles de vía pública con insultos y acusaciones. El presidente instruyó que se investigue inmediatamente para encontrar a los autores".

RB/ff