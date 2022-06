El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), dio su punto de vista sobre la presidencia de Alberto Fernández y apuntó al gobierno de Mauricio Macri: "El macrismo tomó un gobierno desendeudado y sin pandemia, y chocó el país".

¿Qué te pareció el discurso de ayer (por el lunes) de la vicepresidenta?

Me parece que fue, como siempre que habla la vicepresidenta, un discurso con un fuerte contenido, con una mirada muy clara de cuáles son los aspectos y las condiciones que tenemos que seguir revisando y tenemos que seguir apuntalando para obtener los resultados económicos y sociales que necesita nuestro Gobierno.

Como siempre que ella habla, esto fue un aporte a la discusión y al debate como coalición, como fuerza política en un momento particular. Todo lo que teníamos planificado para este año ha quedado, en gran medida, cruzado por una crisis mundial, una guerra mundial, que nos obliga a todos los países a revisar y recalibrar medidas, instrumentos, herramientas porque este es un escenario muy cambiante.

Hay un presidente al mando de esta situación de control de una Argentina en un mundo absolutamente en crisis. Hay una dificultad muy grande de poder mirar hacia adelante, con responsabilidades públicas de debatir y revisar nuestros programas respecto a los objetivos que nos proponemos.

¿Fue crítico del presidente Alberto Fernández?

No. Me parece que hay que entender de qué está hecho el Frente de Todos. Es una construcción y una coalición donde cada uno que lo integró lo hizo sin renunciar a sus identidades, entendiendo que esa coalición se enriquecía fundamentalmente proponiendo por delante un objetivo mayor, que era ponerle un freno a las políticas neoliberales que encarnaba el ex presidente Macri.

Me parece que son los matices. Las diferencias son las miradas y las discusiones que se tienen que dar en una coalición de gobierno con experiencias diferentes pero que, en lo central, haya una coincidencia plena de por dónde va el escenario político.

¿Creés que la diferencia entre la vicepresidenta y el presidente es la velocidad del cambio? Ella aspira a un cambio más rápido y él cree que un cambio más rápido sería contraproducente.

Me parece que es probable que haya estilos y tiempos diferentes en algunos temas. Pero insisto en que hay una cuestión de fondo que tenemos que dejar muy en claro que es cómo se sale de esta situación y cómo se defiende a la Argentina en un contexto mundial de crisis, una guerra mundial muy presente. Alberto tiene la complejidad de todo el sistema y las decisiones en un momento muy delicado. Es probable que haya otros dirigentes que entiendan que se puede avanzar más rápido en algunos temas que como se está avanzando.

Tenés una experiencia electoral importante en los últimos años, ¿creés que el discurso de ella puede generar la hipótesis de que pueda ser candidata el año próximo?

No me pareció encontrar a la vicepresidenta con la cabeza puesta en el calendario electoral. La vi muy concentrada en las preocupaciones y los desafíos que tenemos hoy. Toda su exposición fue cruzada en función de cuestiones que operativamente tenemos que ir resolviendo en el tiempo presente.

Nuria Am (NA): ¿Por qué se da esto de que se juntan tan poco entre el presidente y la vicepresidenta, y se retan en público?

No me parece, no comparto eso. Siempre planteo que son más las reuniones privadas que las públicas, que hay mucho más intercambio entre ellos y los funcionarios del Frente de Todos que lo que aparece en las noticias. También recordemos que las escenas que proponía el macrismo eran más bien cuidadas, armoniosas, estaban todas preparadas, pero después sus políticas dieron malos resultados en la vida de los argentinos.

No me preocuparía tanto por las formas, o los modos, sino por la orientación del Gobierno y de qué manera el Frente de Todos está más fuerte como coalición para poder dar las discusiones que tenemos que dar. No hay dudas de que, en este contexto mundial, necesitamos la agenda a demanda con mucha más construcción política, unidad, lo cual no puede dirimir en que haya diferencias o los matices y tensiones de una fuerza que gobierne.

Fernando Meaños (FM): Ministro, ¿qué cree que va a ocurrir de cara a la cercanía de la temporada electoral, considerando la división que hay dentro del gobierno, y las restricciones que pueden haber en términos presupuestarios?

Nosotros hoy estamos con más de cinco mil obras en todo el país, estamos duplicando el presupuesto inter anual, ejecutamos obras públicas en todas las provincias gobernadas por el oficialismo y la oposición. Tenemos una proyección de poder consolidar estos niveles de inversión que significan fundamentalmente empleo. Más de 400 mil puestos de trabajo, 20 meses consecutivos de aumento registrados en la construcción, habla de un tiempo récord.

¿Ves al Presidente que mantiene las mismas condiciones para ser candidato representando al Frente de Todos en una reelección, o creés que el aumento de la pobreza debilita su posibilidad electoral de cara al año próximo?

Lo veo al presidente muy enfocado en lo que necesita la Argentina. En este tiempo viene advirtiendo de la situación crítica que está viviendo el mundo y que también impacta en la Argentina. Me parece que, en algún punto, está poniendo la atención sobre esa realidad que estamos atravesando, que significa esta guerra que no termina.

Lo veo muy enfocado en las prioridades. Hay allí un gobierno que tiene muy en claro que recuperamos la actividad económica, que pudimos recuperar el desempleo pero que es fundamental, y prioridad, poder recuperar el salario y redistribuir el salario. Para eso vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias como lo venimos haciendo.

Vamos a usar todas las herramientas e instrumentos. No hay duda de que se nos va la vida en poder fortalecer el ingreso de los trabajadores, pero también se nos va la vida en poder cuidar la vida de los argentinos como lo hicimos en la pandemia. El macrismo tomó un gobierno desendeudado y, sin pandemia, chocó el país. Sería realmente complejo en estas circunstancias que estemos gobernados por la derecha o el neoliberalismo.

