Luciano Laspina: “Cristina laceró al Presidente y a Guzmán por la macroeconomía y después culpó a Macri por la inflación”

En diálogo con Modo Fontevecchia, Luciano Laspina, diputado nacional de Juntos por el Cambio, analizó el discurso que dio ayer Cristina Fernández de Kirchner y dijo que “laceró” tanto al Presidente como al ministro de Economía: “Busca entregar la bomba al que llegue y después culpar a otro, sea Alberto o Macri”, expresó. Escuchá el programa por Radio Perfil o miralo por Net TV.

¿Creés que vas a "ganar o perder el lechón"?

Es una expresión poco feliz pero muy utilizada en el interior para expresar un argumento. Respecto a lo que dije sobre que la inflación iba a llegar a tres dígitos, y que se había llegado entre marzo y abril, y que probablemente este año termine cerca del 80% según la mayoría de los analistas.

En el marco de la discusión, habría qué acelerar la indexación sobre las jubilaciones y pensiones. Cuando se bajó la frecuencia de seis a tres meses, la inflación rondaba el 20%, ahora vamos camino a los tres dígitos. Entonces habrá que pensar en bajar el ritmo de indexación de tres meses a uno porque sino los jubilados y pensionados están perdiendo el 10% de los dos meses que tienen que esperar hasta que se le actualice la jubilación. Mientras explicaba, tuve esa expresión desafortunada pero que en el interior es bastante común.

La inflación está altísima, pero decreciendo. ¿Por qué creés que se va a espiralizar?

La inflación tuvo un pico del 115% anualizado en marzo.

¿Si multiplicabas la inflación de ese mes por 12 daba ese número, no que había acumulado 115%?

No, la velocidad mensual hubiera llevado a ese número si todos los meses fueran iguales a ese. Si mirás lo que va del año, la tasa de inflación anualizada ronda el 80%. En estos meses ha ido bajando porque la inflación es un proceso de freno y aceleración. Pero cuando mirás lo general no hay nada que se haya modificado, no es para nada lo que argumentó en su discurso, ayer, Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando mirás hacia delante, ninguna de las razones fundamentales que pueden generar un freno en la tasa de inflación justifican una desaceleración. Podemos tener algunos meses con baja estacionalidad. La inflación está entrando en una etapa de aceleración que tiene que ver con que el Gobierno enfrenta una gran cantidad de vencimiento de deudas y, cada 100 pesos que vencen, el Gobierno necesita colocar 120 para poder financiar el déficit fiscal sin emisión monetaria.

La tasa de interés subió y eso hace pensar que el Gobierno tendrá que monetizar una parte de esos vencimientos de deuda, lo que implica más emisión, brecha cambiaria y devaluación.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué visión tenés de lo que decía ayer la vicepresidenta respecto a que la causa central de la inflación que atravesamos tiene que ver con el endeudamiento del gobierno anterior?

Es muy difícil analizar los discursos de Cristina porque tienen contradicciones. Cristina laceró al Presidente y a Guzmán por la macroeconomía y después culpó a Macri por la inflación del 80%, dando argumentos que no resisten el análisis, comparando la realidad monetaria y fiscal con la de EEUU con Argentina, algo ridículo.

Estados Unidos es una potencia con estabilidad monetaria durante décadas aunque tienen ahora una inflación histórica. Aún con esos problemas, y a pesar de haber hecho un control fiscal y monetario, Estados Unidos son un contraejemplo de lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. Culpar a la inflación por la evasión tributaria es difícil de asociar. No es algo que he visto en ningún paper económico. No hay escasez de dólares tampoco, hay una exceso de pesos y falta de confianza en un Gobierno que no logra darle certidumbre al argentino medio que es el que huye y compra dólares o un componente dolarizado.

Nuria Am (NA): ¿A quién le habla Cristina?

Cristina trata de reconstruir el relato político. En cada intervención, Cristina baja línea a dirigentes y a periodistas de C5N, diputados y senadores que no tienen una línea clara de lo que piensa el kirchnerismo para poder elaborar una excusa al desgobierno y a la crítica de la economía argentina. Ella elabora argumentos inconexos y falaces y con eso construye un relato que se repite. Con esta idea de que la culpa es de la fuga de capital del gobierno anterior, logra instalar un discurso que le da una lógica política.

Desde lo mezquino, Cristina busca tomar distancia del fracaso de Alberto Fernández. Ella sabe que vamos a una aceleración inflacionaria y la única forma de frenar esto es tratar de reprimir más la economía con las importaciones y controlar los precios. Cristina busca entregar la bomba al que llegue y después culpar a otro, sea Alberto o Macri. El kirchnerismo no solucionó ningún problema.

