"Me importa un pito quedar bien con los funcionarios": 10 frases clave de Cristina Kirchner en la CTA

Luego de que el presidente Alberto Fernández encabezara el acto por el Día de la Bandera en el Centro Cultural Kirchner (CCK), la vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció en un evento por el plenario de delegados de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), en la ciudad de Avellaneda.

Acompañada en el escenario por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y por el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, la presidenta del Senado volvió a pedirle a su compañero de fórmula que "use la lapicera". Además, apuntó contra la oposición, empresarios y el Poder Judicial.

Las principales definiciones de Cristina Kirchner

“Yo desconfío de quienes no miran el pasado. En el pasado encontramos las claves, no se puede actuar en el presente sin el conocimiento del pasado y sin la imaginación y la estrategia del futuro. Esto implica comenzar a decodificar el significado de las palabras porque, a través de las palabras, comienza la dominación cultural. En el siglo XXI, advertimos el ataque formidable sobre el Estado”.

“La primera gran crisis fue la de 2008. Allí, el Estado corrió a socorrer al sistema privado. ¿Y qué hubiera sido sin Estado en la pandemia? Esto es lo que tenemos que pensar. ¿El Estado es necesario o innecesario? El Estado es imprescindible, sin lugar a dudas. Su reducción es un ejercicio para quedar bien, de ocasión en un discurso de televisión".

"Si vamos a hacer capitalismo, hagámoslo en serio pero para todos y todas".

“El capitalismo debe hacerse cargo de algo porque cuando, en 1989 cae el Muro de Berlín, se cayó para los dos lados. Convencieron que ser comunista era malo. Bueno ahora somos capitalista, queremos tener acceso a la comida, a la ropa, a la salud. Si vamos a hacer capitalismo, hagámoslo en serio pero para todos y todas”.

"¡Quiénes han aparecido en el mundo de las importaciones? Los jueces y los fiscales... Ajá. Entre enero del 2021 y marzo de 2022 salieron del país 1.847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales con amparos. Esos jueces no siguen la doctrina de (Carlos) Rosenkrantz. Donde hay una necesidad de dólares ahí habrá un juez y fiscal para darle dólares a los importadores".

"Si las necesidades son del pueblo no hay derecho, justicia, fiscal ni jueces. Si la necesidad es de los poderosos, hay jueces, fiscales, defensores, lo que haya. No digo más Poder Judicial porque no hay más: hay partido judicial".

"No es que no haya dólares o nos falten dólares... la economía argentina produce dólares que se evaden. Los dólares están afuera y eso es el problema que hoy tenemos: la escasez de dólares y la economía bimonetaria".

“Creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente el Banco Central, Ministro de Producción, AFIP, la Aduana. No estaría sucediendo porque hay un festival de importaciones desde hace tiempo, no es tan difícil controlar esto y se deben dar estrategias".

"Si tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techint, pedile que los 200 millones de dólares que le tienen que pagar a su subsidiario en Brasil la financien ellos o pidan un crédito. Estas cosas son también usar la lapicera. No hace falta pelearse, no hay que agacharles la cabeza, hay que discutir".

Cristina Kirchner junto a Hugo Yasky y Jorge Ferraresi.

“La unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión. No es mi voz, es la voz de los que queremos representar a la gente. No me interesa quedar bien con ningún funcionario, me importa un pito, quiero quedar bien con la sociedad con los que nos votaron y a eso no voy a renunciar”.

"Este proceso inflacionario que estamos viviendo en la Argentina es producto del endeudamiento criminal de los cuatro años del macrismo. Tengo expectativas de que puedan reencausar y reenderezar las cosas, pero tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el criterio. Más allá de las diferencias que yo tengo con la gestión en el día a día para abordar esto y fundamentalmente para hablar con la sociedad y contarle estas cosas".