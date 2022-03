Luis Barrionuevo reapareció y habló de su divorcio de Graciela Camaño

Luis Barrionuevo, secretario general de Uthgra, volvió a la escena sindical con una participación en un acto que organizó la oposición a Dante Camaño, su ex cuñado, este lunes, en la Federación de Box porteña. En ese marco, realizó una mención a su situación personal, habló de la interna gremial y confesó que antes no lo enfrentaban en internas por "razones obvias", en relación a que es el hermano de su ex mujer, Graciela Camaño. Además, dio su opinión sobre el rumbo CGT.

En medio de una disputa por la conducción de la seccional del sindicato de Gastronómicos CABA, que posee fallos judiciales de por medio, el histórico dirigente gremial, que apoya a Humberto Ballhorst en esta contienda, le reconoció a PERFIL que la gestión de Camaño estaba agotada “desde hace muchos años, y por razones obvias los compañeros no se animaban a salir a enfrentarlo. Y yo creo que la última elección determinó que los compañeros salieron a jugar, porque esto no daba para más”.

“Hace mucho tiempo que yo venía diciéndoles que trabajen en medio de esta situación, Capital Federal merece un sindicato en serio, gobernado por los trabajadores”, agregó. Acerca de los fallos judiciales que convalidaron las elecciones del pasado 2 de diciembre, que Camaño se adjudica, Barrionuevo no dudó: “Hay una maniobra política, por supuesto, pero no hay manera que lo pueda sostener”. Y dio una opinión sobre la CGT: “La CGT está bien, unida”.

En el evento, que lo tuvo como principal orador, el ex presidente de Chacarita Juniors dijo que “nadie va a poder con el voto de todos ustedes, los trabajadores”. “La democracia se debe ejercer desde las entidades de bien público, deportivas, y más en los sindicatos”, sostuvo.

Aval de la Justicia a Camaño en su pelea con Barrionuevo

“Quédense tranquilos que el 23 de marzo termina el mandato. Tiene los días contados”, declaró y les pidió a todos los trabajadores gastronómicos que “sigamos trabajando y acompañando, no bajemos los brazos, porque les digo que las elecciones se van a dar. La justicia va a fallar y nosotros, desde la Junta Electoral Nacional, vamos a convocar a elecciones y vamos a tratar de que sean en este mes”.

El oficialismo gastronómico aguarda con expectativas la decisión de la justicia

Desde UTHGRA CABA, en comunicación con PERFIL, señalan que existe “tranquilidad” con la definición de la elección, que se produjo el 2 de diciembre pasado y que la oposición desconoce, ya que la Justicia avaló con tres fallos los pedidos de la lista de Camaño. “Sería raro que exista una nueva decisión en contra”, afirman.

No obstante, admiten preocupación por una frase de Barrionuevo durante el acto del lunes en el que llamó a “destituir a la jueza”. “Generó malestar, preocupación”, indicaron.

Pese al cupo, las mujeres siguen relegadas en la CGT

Hasta el momento, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le dio la razón a la lista que conduce los destinos del gremio respecto del amparo que marcó la suspensión de las elecciones del 2 de diciembre pasado.

También, hubo una medida cautelar con efecto devolutivo, lo que significa que el oficialismo a nivel porteño pueda asumir el liderazgo del gremio el próximo 23 de marzo y suspende transitoriamente la nueva convocatoria a elecciones en Parque Norte. Además deja sin efecto la suspensión que hizo la junta electoral central. Un pedido que realizó la nómina oficial en primera instancia.

cp