Sergio Berni citó a Sigmund Freud para explicar por qué Sabag Montiel "no cargó el arma"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, lanzó una particular hipótesis sobre el motivo de que no saliera el disparo del arma con la que Fernando Sabag Montiel gatilló a la cabeza de Cristina Kirchner.

Para explicar su teoría, el funcionario bonaerense citó a Sigmund Freud y señaló que el detenido por atacar a Cristina Kirchner "inconscientemente sabía que estaba manipulado y por eso no la cargó" al arma.

Entrevistado por Nicolás Wiñazki en su programa W: Ver y Rever que se emite por TN, Berni inició: "El tiro no salió porque no tenía la munición en el lugar donde debería que estar para salir. La pregunta es por qué y hay muchas respuestas".

En ese momento, habló de analizar "cómo se compone la psiquis del ser humano, el ‘yo’, el superyó’ y el ‘ello. Hay que leer a Freud y entender los mecanismos inhibitorios que produce la angustia".

"Cuando alguien está angustiado y no quiere hacer algo de lo que no está convencido y está manipulado, se suprimen ciertas funciones, inconscientemente, sin que uno lo sepa. Puede haber sido una de las causas. Está muy descripto en la bibliografía de Freud. Uno cuando estudia psiquiatría, hay un capítulo de Freud que tiene que ver con las inhibiciones, el síntoma y la angustia”, comentó Berni.

"Esas inhibiciones anulan una función cerebral cuando uno no está totalmente convencido de lo que va a hacer, cuando es manipulado", siguió Berni quien aseguró que Sabag Montiel “iba dispuesto a matarla, pero inconscientemente sabía que estaba manipulado y por eso no la cargó".

En esa línea, agregó otras hipótesis: "También podemos pensar que en el apuro, en la emoción o en la inexperiencia no montó el arma. Pero creo que hay que remitir a los escritos de Freud para poder entender por qué no disparó".

"Lo que no tengo ninguna duda es que estuvimos a esto de que cambie la historia de Argentina", aseguró el ministro de Seguridad bonaerense.

Berni: "Cuesta creer que la responsabilidad intelectual termine en Brenda Uliarte"

Luego, Berni opinó sobre si hay más involucrados que Brenda Uliarte y su novio: "Cuesta creer que la responsabilidad intelectual termine en esta chica. Conociendo cómo se manejan muchos servicios de inteligencia que reclutan, estas personalidades son las más buscadas. Son los que empiezan a trabajar psicológicamente sobre esta gente manipulada y a la hora del atentado cuelgan el teléfono y nunca más se supo de ellos".

"Y cuando hablamos de inteligencia, no tenemos que pensar en lo que es estatal, sino en sectores que trabajan como servicios de inteligencia para diferentes personalidades y organizaciones", comentó.

Sobre qué hubiese pasado si el disparo salía, opinó: "Estaríamos en un estado convulsión muy agudo. Argentina no sería la de hoy. A toda acción le corresponde una reacción de sentido contrario, por lo tanto, a una acción violenta y traumática como esta le hubiera correspondido una reacción de la misma característica. No tengo dudas, por más que suene feo".

Berni defendió la custodia de Cristina Kirchner

En cuanto a las críticas a la custodia de la vicepresidenta, subrayó: "La escena donde saca el arma, apunta y la guarda, dura menos de un segundo. Fue tan rápido todo, que nadie se dio cuenta lo que pasó, salvo al que le pasó el arma por al lado".

Intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

Asimismo, argumentó que "en Sudamérica es normal que un dirigente político tenga contacto físico con la gente en un lugar abierto", por lo que el debate debería estar ahí y no en "si la custodia actuó bien o mal".

"Conozco al jefe de la custodia y no tengo dudas que es la persona más preparada para ejercer el cargo de jefe de una custodia de un mandatario, y no solamente desde lo técnico sino también desde la preparación psicológica y su capacidad de mando y de decisión. En ese momento no estaba, pero si yo fuera el ministro de Seguridad ni por casualidad lo cambio a (Diego) Carbone. Es la persona más idónea", concluyó.

