El presidente Alberto Fernández habló sobre el intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó los discursos de odio que se generan en los medios de comunicación. Además, deslizó una crítica contra el espacio de Javier Milei: "Son lo que proclaman la libertad de los poderosos".

Entrevistado por El programa de Ana Rosa del canal español Telecinco, el Jefe de Estado se refirió a los enunciados contra la Vicepresidenta y, si bien expresó que es difícil legislar qué son los discursos de odio, habló de crear un código de ética en los medios.

"En Argentina los discursos de odio no empezaron con la pandemia, sino que llevamos décadas de notas periodísticas estigmatizando a Cristina", expresó el mandatario.

"Los discursos del odio existen, pero es muy difícil de legislar y castigar. Porque finalmente quién define lo que es odio. Yo nunca prohibí ninguna tapa de un diario ni llamé al dueño de uno de esos diarios para decirle 'Dejen de publicar eso'. Pero revisemos y repensemos, porque es difícil construir la convivencia democrática con esa lógica", subrayó.

Luego del atentado contra Cristina Kirchner, el oficialismo y la oposición continuaron exponiendo dos realidades paralelas. Desde el Frente de Todos se empezó a acusar a los medios, a los opositores y a la Justicia por los discursos de odio. Sin embargo, referentes de Juntos por el Cambio como Elisa Carrió y Patricia Bullrich opinaron que dichos enunciados comenzaron con el kirchnerismo e incluso negaron su existencia, manifestando que se trataba de posturas diferentes.

Para Alberto Fernández, "serviría muchísimo que exista un código de ética periodística en cada medio". "A veces los límites hay que autoimponerlos, los medios deben decidir. Hay un delicado equilibro entre al libertad de expresión y el discurso de odio", agregó.

Finalmente, ejemplifico a su entrevistador internacional a qué se refería: "Es un discurso que promueve un sentimiento profundo de rechazo hacia el otro. Por ejemplo, 'llegamos a la conclusión de que usted es un ladrón y un sinvergüenza', y entonces, todas las mañanas se escribe y se dice eso. Así se termina instalando esa idea y se genera un estigma y una condena social donde no hay espacio para la reflexión colectiva, hasta para la reflexión judicial".

Alberto Fernández habló del ataque a CFK, la dictadura militar y la democracia

El Presidente dijo que Cristina Kirchner "está entera y fuerte" más allá del intento de asesinato del último 1 de septiembre a manos de Fernando Sabag Montiel. "Todos sentimos que retrocedimos varios casilleros, después de avanzar mucho en la democracia. Nosotros sufrimos la dictadura y pudimos juzgar a los genocidas. La consigna de la democracia fue verdad y justicia", manifestó.

Cristina Kirchner saludando a sus seguidores el día después del intento de homicidio de Sabag Montiel

"La Argentina no había tenido un episodio de esta naturaleza, después de la dictadura no ha habido crímenes de naturaleza política. El hecho ingrato de encontrarnos con una banda de forajidos que maltratan a la democracia no nos debe hacer pensar que eso es la Argentina", dijo. Luego sostuvo que la discrepancia de ideas no puede "resolverse a través de un disparo".

La crítica indirecta del Presidente a Milei

Si bien no lo mencionó en el reportaje, Alberto Fernández apuntó contra el diputado Javier Milei por su retórica y lo acusó de defender los intereses de los poderosos, a pesar de su discursos contra la casta.

"Los llamados libertarios, que no son tan libertarios, son lo que proclaman la libertad de los poderosos. Este discurso libertario tiene poco de defensa de la libertad y defiende la casta, la libertad de los que más tienen, y en verdad con su discurso, que es violento y revulsivo, ponen en juego la convivencia democrática", criticó el Presidente.