Santiago Cafiero: "A Alberto le tocó tomar decisiones necesarias pero impopulares"

El canciller argentino, Santiago Cafiero, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y recordó que su abuelo "fue preso político en los dos golpes de Estado". Por otro lado, manifestó que en el homenaje a Antonio Cafiero (celebrado ayer en el teatro ND Ateneo) "tuvimos la oportunidad de que figuras del radicalismo de la provincia de Buenos Aires estuvieran presentes y eso es importante".

¿Qué legado te dejó a vos y a la política tu abuelo?

Trato de ser más analítico en esto y de verlo como militante político. Me reservo las postales o los testimonios más personales o familiares. Desde lo político y militante que soy, afirmo que Antonio es un faro. Es alguien que dedicó su vida a la política y a una causa como lo es el peronismo.

Soportó la cárcel y persecución, fue preso político en los dos golpes de Estado (1955 y 1976), además militó en la resistencia peronista durante 18 años y con Juan Domingo Perón exiliado.

Los legados de Antonio son muchos y todos ligados a perseguir una convicción, creer y defender ello. No solamente en los elementos transformadores del movimiento nacional justicialista y de su doctrina, sino también a los valores democráticos que creo que son centrales en todo el trayecto de la vida política y pública de él porque cuando no existió la misma estuvo preso o proscripto cuando el peronismo estaba de dicha manera.

Quién fue Antonio Cafiero, el ícono del PJ y amigo de Perón que nació hace un siglo

Son valores que son necesarios en este tiempo donde vemos conmoción por el atentado ante la vicepresidenta y que traen vientos de violencia política que pensábamos erradicados en la Argentina e incluso pone en crisis el pacto democrático. En ese sentido, las acciones de Cafiero y Alfonsín en su momento, el levantamiento de los carapintadas en el año '87 que son elementos que llaman la atención y nos convoquen a la reflexión.

¿Hay algo en el cual el legado de unidad con el radicalismo es una constante y que tiene que ver con que en la misa de este fin de semana haya figuras de dicho sector?

No hay que generalizar. Cuando estábamos en la misa de Luján hacían referencia a qué pasaba con la oposición. Creo que nosotros, como Gobierno, porque el voto popular así lo dispuso, de tener acciones proactivas y promover el diálogo político las veces necesarias.

Ayer tuvimos la posibilidad de que figuras del radicalismo de la provincia de Buenos Aires estuvieran presentes y eso es importante, son cosas para destacar y creo que no hay excusas para no buscar el diálogo, sobre todo, para reconstituir el pacto democrático de nuestro país que se estresó y puso en crisis con el magnicidio. Cuando la investigación avanza, vemos que realmente habían acciones violentas que se desplegaron o querían desplegar.

Alfonsín, Menem, Perón, Sarmiento, Rosas: los atentados a líderes políticos que marcaron la historia

¿Alberto Fernández seguirá ligado a la vida política?

Dame tu visión de cuál creés que será el futuro de Alberto Fernández en la política argentina. ¿Cómo creés que la historia va a juzgar al presidente dentro de 10 y 20 años?

Estamos a mitad de partido, pero ya hay un legado muy importante. Alberto fue una síntesis política para derrotar a un modelo que nos estaba llevando a la financiarización económica, el endeudamiento, destrucción de empresas, exclusión. Todo lo que se instaló durante cuatro años.

También se favoreció la fuga de capitales. Alberto fue quien logró consolidar esa síntesis del Frente de Todos, aunque estuvo con Cristina Kirchner y Sergio Massa, pero él pudo encabezar el frente para derrotar y volver a un modelo de producción y empleo atravesado por todas las dificultades que ya conocemos.

Una de ellas es la irrupción de la pandemia, por la guerra entre Ucrania y Rusia y el aumento de alimentos y energía, el brutal endeudamiento con el que recibimos a la Argentina que no solamente era estatal, empresas y de las familias, fue un proceso muy marcado el de Mauricio Macri donde se promovió a los sectores financieros contra los productivos. Reinó el endeudamiento y la especulación.

Todo repercutió en el incremento de la pobreza y la desocupación. Alberto nunca renunció a llevar adelante este proyecto transformador que siempre el peronismo encuentra y hoy, con muchísimas dificultades, pero la actividad económica se recupera y el desempleo que era de 13% bajó a 6%.Tenemos una gran dificultad en relación a la distribución.

Alberto Fernández, sobre los detenidos por el ataque a Cristina: "Decían que el próximo soy yo"

Hacia la comparación de tu abuelo con Alberto, porque pasamos un audio de Antonio diciendo que sus dos maestros fueron Perón y Alfonsín, algo a lo que también hace mención el presidente. Tu abuelo al ir con Alfonsín al balcón cuando ocurrió lo de los carapintadas perdió su carrera presidencial con Carlos Menem, pero también hizo triunfar a la democracia.

Si tomo eso y sintonizo ahora más con tu introducción o el enfoque que querías dar, yo podría también buscar paralelismos. A Alberto le tocó tomar decisiones necesarias pero impopulares, pero fueron todas necesarias. Restringir la circulación y para la economía fueron medidas para evitar la propagación del virus

Además, llevar adelante todos los recursos que tenía el Estado para reconstituir un sistema de salud pública que estaba arruinado y no iba a poder dar cuenta de las necesidades que iba a exigir el covid. En Argentina no se saturó el sistema de salud y no hubo fosas comunes como pasó en otros países como Estados Unidos que habían cámaras frigoríficas fuera de los hospitales y no había asistencia, además de cómo se saturaba el sistema.

Fue todo muy traumático lo que sucedió. Seguramente ahí se va a inscribir un coraje de alguien que tuvo que encarar una pandemia y un endeudamiento que fue afrontado con la convicción de alguien que militó toda su vida y le toca un contexto adverso que tiene que seguir sirviendo a su gente porque la política es servicio. El dirigente político está destinado a buscar el bien común.

Todavía estamos a mitad de partido y Argentina se está recuperando. Si lo llevás a aquellos dirigentes políticos que tienen que tomar medidas necesarias, pero que a su vez no se inscriben en la especulación electoral.

BL PAR