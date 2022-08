La deuda y el déficit empujan el dólar hacia los $400

La deuda en pesos se puede licuar con una devaluación, en cambio la deuda en dólares y la que ajusta por inflación son candidatas a reestructurarse.

La deuda en Argentina se divide en dos partes. La primera es la deuda de la tesorería que suma U$S 378.307 millones. La segunda es la deuda del Banco Central que suma U$S 51.869 millones. En conjunto suman U$S 430.176 millones y aumentó en la gestión de Alberto Fernández U$S 90.000 millones.

El mundo no le presta al Frente de Todos, razones no le faltan, por eso podemos apreciar que bajo su administración tenemos un fuerte aumento de la deuda en pesos y del Banco Central.

Massa cita a las empresas de consumo masivo para analizar la situación de los precios

No sucede lo mismo con la deuda en dólares. Bajo la administración de Juntos por el Cambio se privilegió la autonomía del Banco Central, y se recurrió a endeudamiento externo (hay que tener presente que Mauricio Macri regularizó la deuda que teníamos en cesación de pagos en el juzgado de Thomas Gruesa).

Concepto Diciembre 2015 Diciembre 2019 Julio 2022 Deuda en $ U$S 57.760 U$S 47.130 U$S 46.156 Deuda en $ CER U$S 16.846 U$S 24.451 U$S 78.328 Deuda en U$S U$S 166.059 U$S 248.945 U$S 253.823 Deuda Tesorería U$S 240.665 U$S 320.526 U$S 378.307 Deuda BCRA U$S 27.425 U$S 19.678 U$S 51.869 Deuda Total U$S 268.091 U$S 340.204 U$S 430.176

(Cifras expresadas en millones de dólares)

Encuesta: el 50% de los consultados dice que Sergio Massa debe ir contra los formadores de precios

—¿Qué destacás del período actual?

—La pandemia obligó a que el gobierno tuviera que recurrir a la emisión monetaria, hubo cierto abuso de esta herramienta, como el gobierno no logró conseguir financiamiento externo, hubo un aumento desmesurado de la deuda en pesos ajustada por inflación.

—¿Cómo ves la estructura de la deuda?

—La deuda a tasa variable suma el equivalente a U$S 46.156 millones, y la deuda del BCRA que asciende al equivalente de U$S 51.869 millones. La deuda en pesos ajustada por inflación y la deuda en dólares es imposible de licuar ante una devaluación el signo monetario, a esa deuda hay que pagarla o pagarla.

—¿Eso qué significa?

—El Estado tendrá que crecer, ser sujeto de crédito y renovarla, para ello es necesario que tenga superávit fiscal, si ello no ocurre estará obligado a reestructurarla.

—¿Es duro lo que decís?

—Las deudas se pagan o se refinancian, entre deuda en dólares y ajustada por inflación tenés U$S 332.151 millones, esa deuda es muy elevada.

La deuda del BCRA asciende al equivalente de U$S 51.869 millones,

—¿Cómo hacer para pagar las deudas?

—Primero tenés que tener superávit fiscal, hoy partís de un déficit del 4,8%. En segundo lugar, tenés que dejar de emitir dinero para bajar los niveles de inflación. En tercer lugar, tenés que poner en marcha un plan de desarrollo productivo para generar inversiones y exportaciones, de esta forma tendrás una balanza de dólares positivas. De todas estas acciones tendrás como resultado menos inflación, un peso más fuerte y un tipo de cambio estable.

—¿Se puede terminar con la inflación y devaluación?

—Lo principal es recuperar la confianza, eso no se logra con nombres de personas o partidos, se logra reputación teniendo superávit fiscal, también una balanza positiva de dólares.

—¿Cuánto valen los bonos de la deuda?

—​Un valor irrisorio, los bonos argentinos en dólares suman unos U$S 66.000 millones, cotizan a un promedio de 25% de su valor, hoy argentina recompraría todos los bonos por U$S 16.500 millones, una bicoca, pero no lo puede hacer porque tiene un desorden enorme de las cuentas fiscales.

Planes sociales, empleo público y otros anuncios económicos que hizo Sergio Massa ante los empresarios

Los 7 puntos que creo hay que tener en cuenta

Si el gobierno no logra superávit fiscal y una balanza de dólares positiva, nos ponemos el país de sombrero antes del año 2025. Necesitamos en primer lugar superávit fiscal, capitalizar el Banco Central y eliminar el cepo

La deuda es elevadísima, si seguimos con déficit fiscal y emitiendo deuda en pesos ajustada por inflación, el reperfilamiento al estilo Lacunza está a la vuelta de la esquina.

Los bonos en dólares argentinos son un regalo, si cambiamos la forma de gestionar el Estado, de lo contrario están caros, porque es probable una próxima reestructuración, y van…

El termómetro de esta situación es la brecha cambiaria, hoy está por encima del 100%, si sigue aumentando se avecinan pronósticos muy nocivos para la economía. Para bajar la brecha hay que generar confianza, algo muy escaso en los tiempos actuales.

Los dólares alternativos volvieron a ponerse picante, creo que Sergio Massa está terminando su etapa de romance con el mercado, es probable que comencemos a ver a los dólares por encima de $ 300, rumbo a los $ 400 de fin de año.

El mes próximo la inflación se ubicaría en el 76% para los últimos 12 meses, y en setiembre en torno del 80% para los últimos 12 meses. Para adelante vemos una inflación del 100%, si con estos datos le ofrecemos al público un plazo fijo del 69,5% anual, claramente lo estamos estafando, para ponerlo en palabras decorosas.

Sin ajuste fiscal, el final está cantado, volvemos a los 80, sin hiperinflación, pero con tasas de inflación por encima del 100%. Endeudate, comprá activos y jugá a que la deuda se te licue. Ponete el cinturón de seguridad, acelerá y que se abran los air bags.

* SDS Asesor Económico y de Empresas.