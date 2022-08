Banco Central en rojo: cómo siguen las reservas después de otro día de caída

En las últimas semanas las reservas del Banco Central tomaron un lugar protagónico en la agenda informativa local. La venta diaria de millones de dólares ponen en riesgo su integridad y distintos economistas coinciden que de seguir este ritmo se podría afectar el oro del tesoro y llegar a une escenario de reservas negativas.

El analista financiero Christian Butler coincide que la salida de dólares pone en riesgo las reservas. Sin embargo, en diálogo con PERFIL llevó algo de calma: “Uno de los motivos principales es las importación de energía, pero eso debería aflojar a mitad de este mes y el que viene”.

También planteó que de seguir a este ritmo de caída de reservas “podemos llegar a quedar con reserva de rápida disponibilidad en negativo”. Frente a esta situación, el analista financiero también le quita dramatismo al uso del oro para afrontar esta situación: No es lo ideal pero la realidad es que si seguimos perdiendo reservas a este nivel, en algún momento se tendrá que hacer”.

Al cierre de cada día el Banco Central comunica en sus canales oficiales el estado de las reservas. Con la llegada del frío, hace ya dos meses que la diferencia entre los dólares que entran al país y los que salen es deficitaria. El principal motivo son las divisas que se van por día en importar energía, que se incrementa en invierno.

El director del Banco Central, Agustín D'Attellis, explicó que “hay una necesidad de importar energía que se suma a la disparada del precio por la guerra”. Además, destacó “una lentificación en el ingreso de dólares al mercado porque los productores no están liquidando sus exportaciones al ritmo que lo venían haciendo”.

Según la información publicada, el lunes las reservas cayeron en US$ 1.085 millones de dólares en lo que va de agosto. Esto da unos 200 millones dólares por día hábil. Según el Banco Central, las reservas brutas quedaron hoy en US$ 37.155, cuando el último día de julio ascendían a 38.240 millones de dólares.

Agustín D'Attelis

Diana Mondino, economista y directora de relaciones institucionales y profesora de finanzas de la Universidad CEMA, entiende que si siguen en caída las reservas pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que “el Estado dejaría de intervenir como lo hace hasta ahora”. “Pudiera ser con una devaluación para desincentivar importaciones y fomentar exportaciones, pudiera ser dejando libre el mercado, pudiera ser dejando de importar y permitiendo que lo hagan los particulares, etcétera”, explicó a PERFIL.

“Todo el mundo sabe que eso no es positivo y por eso el BCRA está haciendo un gran esfuerzo para mantener sus reservas, aún a costa de afectar la producción al complicar tanto las importaciones”, aclaró.

Anuncios de Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, asumió ya enterado de esta situación por eso, al asumir anunció una serie de medidas que buscan robustecer las arcas del Banco Central. En ese sentido, aseguró que en las próximas semanas se avanzará con medidas para que se adelanten exportaciones. También anunció la llegada del crédito de organismos internacionales.

En su primera intervención pública, el tigrense señaló que trabajará "un esquema de adelanto de divisas por exportaciones con las cadenas de la pesca, el agro, la minería y otros sectores, que ingresarán en los próximos días US$ 5.000 millones de dólares". "Además, hemos acordado con el desembolso de US$ 1.200 millones con organismos internacionales por programas vigentes, un nuevo programa por US$ 750 millones con la CAF, y estamos evaluando cuatro ofertas de REPO para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana", agregó.

Diana Mondino

Frente a esto, Butler comentó que los anuncios no le “parecen lo suficientemente fuertes para impulsar un adelanto de exportaciones”. Si bien reconoció que “hay una serie de medidas que le da al exportador la posibilidad de seguir cubierto”, aclaró que no le “parece que esa medida sea tan contantemente para que entren dólares”. “Con los organismo internacionales el avance es mayor, y cuanto es lo que se pueda aportar dependerá de los dólares que consiga”, afirmó.

Este último se concretó el jueves pasado luego de la comunicación que mantuvo con el titular del BID, Maurice Claver Carone. Pero de los demás no hay demasiadas novedades. Aun se espera por una reunión con las autoridades de la Mesa de Enlace.

En tanto, Mondino fue más cautelosa y planteó que ningún “anuncio en sí mismo es suficiente en ningún lugar del mundo, tiene que poder ejecutarse”. “Si se moderan las importaciones del Estado, se facilitan las exportaciones creo que podremos evitar un mal trago”, analizó y remarcó que “la solución de mayor deuda sólo compra tiempo, y por otra parte, los préstamos de multilaterales siempre son para destinos específicos, dudo que se puedan utilizar libremente”.

Encajes bancarios

Determinado por la historia reciente, cada vez que las hay una corrida contra el peso y están en riesgo las reservas del Banco Central aparece el rumor de un posible uso de los encajes bancarios, activos que componen las reservas. Sin embargo, tanto Mondino como Butler llevaron calma frente a esta situación.

“Si se vendiera el oro, los DEGs o ejecutara el swap con china, no hay riesgo”, señaló la primera. Pero como son operaciones lentas, por eso se utilizan los encajes hasta tanto se logre vender esos activos o ingresen más divisas por exportaciones o mayor deuda”, sostuvo y advirtió que “la deuda no es ninguna solución”.

Banco Central: ¿qué pasa cuando no quedan reservas de libre disponibilidad?

El analista financiero fue más enfático en este rechazo y recordó que se considera un delito penal. “Le implicaría cárcel al presidente y directorio del Central”. “Ante cualquier duda, todo ciudadano puede ir a la Justicia y hacer la denuncia”, señaló y aclaró: “No creo que se esté haciendo”. “Antes de llegar a eso habría otras herramientas o medidas que se podrán tomar q no impliquen prisión”, cerró.

