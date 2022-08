Domingo Cavallo y un preocupante pronóstico: "La inflación va a estar en el orden del 100 por ciento anual"

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, se refirió a la debilidad política que conforman los tres líderes del Frente de Todos y anticipó un escenario negro para la economía argentina.

"Me parece que la gran debilidad política de este trío Cristina, Alberto y Massa es que no tiene una orientación adecuada en materia económica de pensamiento", sintetizó el ex "superministro" de Fernando De La Rúa.

Además, cuestionó el enfoque estatista del Frente de Todos ante "las bondades de la economía del mercado ni en la competencia". Para Cavallo, los tres referentes de la coalición oficialista creen "que el Estado puede meterse en todos los aspectos de la vida económica y que desde el Estado van a resolver todos los problemas mucho mejor que lo que lo resolvería el sector privado trabajando en un ámbito de libertad".

Impulsado en épocas de Carlos Menem por la Fundación Mediterránea, el ex titular de Hacienda de origen cordobés habló sobre Sergio Massa, el tercer ministro de Economía de la gestión frentetodista y sostuvo que "originariamente no pensaba así".

"Massa, que pasó por la UCeDé, tendría que haber pensado de una manera completamente diferente a la que piensa Cristina. Si uno mira videos de las expresiones de Massa, llega a la conclusión de que él sabe que ese es un enfoque equivocado", manifestó.

Fue el plafón a partir del cual planteó un duro pronóstico para la economía nacional, que el jueves tendrá el dato inflacionario del mes de julio que publicará el INDEC. "Si siguen cometiendo los errores que cometieron hasta ahora y manejando mal la economía como hasta ahora, puede ocurrir una fuertísima devaluación, que sería el acabose de esta economía porque habría una explosión inflacionaria que traería muchísimas consecuencias no deseadas", evaluó en diálogo con Carlos Pagni por Odisea Argentina en LN+.

Las oscuras predicciones de Cavallo no terminaron allí, ya que imaginó una inflación de tres dígitos y una gestión diluida del Ministro de Economía ante las dificultades económicas. "Lo mejor que puede conseguir Massa, es evitar que esto termine muy muy mal. La inflación va a estar en el orden del 100 por ciento anual. Cualquier cosa que haga para intentar evitar eso, va a redundar en mayores problemas para el año próximo", aseveró.

Qué dijo Cavallo sobre el Banco Central

La entidad presidida por Miguel Pesce, que soportó los cambios de lugar que provocó la llega de Sergio Massa al gabinete, quedó en el ojo de la tormenta, entre otras cosas, por la escasez de reservas internacionales que tiene el Banco Central en sus arcas. Con todo, si bien el funcionario cercano a Alberto Fernández mantuvo su lugar, fue acompañado en la vicepresidencia por el massista Lisadro Cleri, nombrado por el titular de Hacienda.

Elisa Carrió: "Massa es lo peor de la Argentina corporativa, es el príncipe de la amoralidad"

"La falta de profesionalidad con la que se maneja el Banco Central es muy peligrosa", advirtió Cavallo. "Desde que se introdujo la política de controles de cambio, deberían haber desdoblado el mercado cambiario, haber sujetado a controles las transacciones comerciales, importaciones y exportaciones, mientras que las demás transacciones deberían haberlas derivado a un mercado libre, en el que el Banco Central no interviniera para abastecerlo con divisas", recomendó.

Finalmente, discutió la decisión anunciada por Sergio Massa de adelantar el pago de exportaciones del agro, el litio y la pesca, valuadas en USD 5.000. "Ahora quieren adelantar los ingresos de exportaciones. Se hace un enorme esfuerzo para que se liquiden ahora, pero están vaciando los próximos meses. Podrían bajar las retenciones, porque el gran desaliento para la producción agropecuaria es todo lo que le quitan al productor, así como también influye la brecha cambiaria", concluyó.