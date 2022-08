El Banco Central sigue sin hacer pie: vendió US$ 700 millones en la primera semana de agosto

Este viernes el Banco Central de la República Argentina vendió US$ 95 millones, una cifra que llevó el total acumulando en los primeros días de agosto de casi US$ 700 millones. Esa cifra revela que el mercado un poco más tranquilo del comienzo de gestión de Sergio Massa a cargo del timón de casi todos los resortes de Economía tuvo un alto costo en las reservas, que no pueden dejar de perder terreno y constituyen uno de los principales dilemas a los que el gobierno de Alberto Fernández no consigue encontrarle solución.

La autoridad monetaria informó que las reservas se ubicaron en US$ 37.211 millones, lo cual representa una caída de US$ 1.029 con respecto al viernes 29 de julio. En lo que va del año, la autoridad monetaria muestra un rojo de US$ 2.289 millones.

Uno de los objetivos del nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, es generar la recuperación de reservas en el Banco Central, de acuerdo con lo expresado el día de su asunción.

Argentina casi no tiene efectivo para evitar la devaluación

En ese sentido, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, expresó que se espera que un adelanto de exportaciones por US$ 5.000 millones acordado con el sector agroindustrial se realice "en el cortísimo plazo", expresó este viernes

En declaraciones radiales, Bahillo precisó que "el compromiso (de liquidar US$ 5.000 millones) sería para mejorar la posición de las reservas en el corto, cortísimo plazo. No tengo definiciones concretas de fechas, pero sí sé que hay un compromiso para que ingresen en el cortísimo plazo".

Cotizaciones del dólar este viernes 5 de agosto

El dólar blue volvió a subir este viernes y se ofreció a $292 en las “cuevas” ilegales de la city porteña, mientras los financieros dejaron de bajar y cerraron también en alza.

El dólar ahorro o dólar solidario -incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- se ubica en los $230,77.

El turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible de Ganancias y Bienes Personales- cotiza en torno a $244,76.

El "contado con liqui" (CCL) -operado con el Global 2030- operó a $289,43, con lo cual el spread con el tipo de mayorista está en el 117,8%.

El dólar MEP -también valuado con el Global 2030- sube 0,3% a $283,61 por lo que la brecha frente al tipo de cambio oficial alcanza el 113,4%.

