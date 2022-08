Tras rumores de pedido de renuncia de Silvina Batakis, Claudio Lozano aseguró: "No estoy atornillado al Banco Nacion"

Los recientes cambios y reubicaciones de nombres en el Gobierno nacional abrieron nuevos capítulos en la disputa interna del Frente de Todos. Uno de ellos fue en el Banco Nación, donde supuestamente hubo un pedido de la nueva presidenta, Silvina Batakis, para que los directores pongan a disposición su renuncia, en especial Claudio Lozano, uno de los más críticos de la política económica.

"No estoy atornillado en el cargo", aseguró el funcionario este lunes en declaraciones a AM 750 tras un fin de semana plagado de rumores de un supuesto intento para que deje su puesto. A su vez, dijo que nadie le pidió la renuncia y consideró que quien debe pedírsela es el presidente Alberto Fernández, no Batakis.

"La verdad que nos resulta sumamente extraño ese planteo. Nuestras renuncias, la mía, la de todos los directores entiendo que está a disposición del presidente de la Nación desde el día que nos designó. No es algo que tiene que ver con la nueva presidenta, que es una directora como nosotros", sostuvo Lozano, líder de Unidad Popular.

Claudio Lozano calificó como "alarmante" la designación Daniel Marx en el equipo de Sergio Massa

Desde hace tiempo que Lozano no esconde sus críticas hacia el rumbo económico del Gobierno nacional. Cuestionó al ex ministro de Economía Martín Guzmán y con la llegada de Sergio Massa a esa cartera rápidamente salió a criticar la designación de Daniel Marx al frente del Comité para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública. Días antes, en plena corrida financiera, hasta había pronosticado un escenario de hiperinflación.

Tras la llegada de Batakis y los rumores apareció una campaña para defender la permanencia de Lozano dentro de la dirección de la entidad bancaria. Basta con chequear la cuenta de Twitter del dirigente, que compartió un comunicado de la Central de Entidades Empresarias Nacionales donde defienden su gestión a la que califican como "sumamente adecuada, vinculada al apoyo financiero de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

¿Una piedra en el zapato?

El documento difundido por la Central de Entidades habla del posible reemplazo de todo el directorio del Banco pero puntualiza en Lozano. "Nos permitimos, sra. Presidenta, solicitarle tenga a bien mantener el funcionamiento del Consejo Consultivo Pyme del Banco Nación, como la continuidad de quien fuera gestor intelectual y coordinador de dicho espacio, el licenciado Claudio Lozano", lanzaron.

Mientras tanto, en el edificio de Rivadavia y 25 de Mayo evitaron dar precisiones a PERFIL respecto de realmente existió el supuesto pedido de Batakis. Por el contrario, indicaron que la ex ministra de Economía aún está "en pleno desembarco" en la entidad bancaria.

En ese orden de cosas, Lozano, cuyas críticas no han caído bien en la Casa Rosada no ahora sino desde hace tiempo, se queja por la falta de un ámbito de discusión institucional del Frente de Todos. Y a pesar de que el dirigente asegura no estar "atornillado" al cargo, por el momento resiste y lo hará hasta tanto, sostiene, no haya un pedido expreso con la firma del presidente.

"Si el presidente considera que me tengo que ir, lo haré. Pero eso nunca ocurrió", dijo. Y consultado sobre el desembarco de Batakis dijo que "no tengo ningún inconveniente" y que "desde que llegó al banco el miércoles pasado aún no tomó contacto con la gran mayoría de directores pero estamos a disposición de ella".

Tras la llegada de Massa, Silvina Batakis dejó Economía y será presidenta del Banco Nación

De todos modos, los rumores alimentaron un malestar que ya dominaba parte del clima en la entidad bancaria. En parte por la salida de Eduardo Hecker, el ex presidente del Banco Nación que se enteró que había sido eyectado del cargo por WhatsApp mientras participaba de un acto en Catamarca. Los empresarios de la Central de Entidades que bancó a Lozano también destacaron su participación en el impulso del Consejo Consultivo Pyme, "interesante espacio de participación altamente valorado por el sector".

"Desde que asumimos a fines de 2019 hemos dado vuelta al Banco, que ha crecido, multiplicado por tres o cuatro su patrimonio, que ha desconcentrado la oferta de crédito en favor de la pyme, que ha acortado al brecha tecnológica", defendió Lozano.

GI/fl