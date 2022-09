"Aprovechamos el siglo de Antonio Cafiero (100 años de su nacimiento) para hacer una reflexión que nos ayuda a ser más humildes y titulamos esta apertura como Contrafáctica peronista. ¿Qué hubiera pasado sí en todas partes del mundo se utilizara "contrafáctica" para hacer análisis historiográficos?", afirmaba Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), de este martes 13 de septiembre.

Seguido a esto, profundizó sobre la Argentina y planteó una serie de interrogantes sobre qué hubiera ocurrido si Cafiero le hubiera ganado las elecciones a Carlos Menem, Carlos Reutemann y la posible toma del poder ofrecido por Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y el eventual derrotero de Cristina Kirchner, en 2011, entre demás cuestiones.

Luego fue el turno de repasar los audios de Cafiero y, en primera instancia, el fallecido dirigente político -en un acto peronista de 1996- afirmaba que "tenemos que renovar la vida interna del partido, el cual creado como un órgano de la Constitución e insustituible de la democracia. ¿Qué hacemos con un partido que no vive, no debate, no moviliza, duerme y no se anima a criticar?". Luego, el conductor agregó que "evidentemente la Argentina eligió algo más moderno que fue Carlos Menem, pero qué distinto sería todo si el país fuera presidido por Cafiero en los '90".

Quién fue Antonio Cafiero, el ícono del PJ y amigo de Perón que nació hace un siglo

Posteriormente, se dio pie al segundo audio en el que destaca a Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín, con quien mantuvo una gran amistad, como sus maestros políticos. Además, recitó una frase destacada por Fontevecchia que decía que "el que sueña solo, solo sueña. Pero el que sueña con otros, hace la historia".

El tercer audio hizo referencia al contacto que Cafiero logró tener cuando era dirigente estudiantil universitario y lo entrevistó primero en 1944 y 1946, en donde tuvo un disenso y le remarcó algunas cuestiones que no cumplió y había prometido en la campaña electoral.

Para finalizar con la apertura de este martes 13, el conductor expresó que "si Cafiero se hubiese alejado de Alfonsín, cuando fracasó en lo económico, le habría ganado las elecciones a Menem. Su mensaje nos hace reflexionar sobre la humildad que tenemos que tener respecto del futuro", cerró Fontevecchia.

