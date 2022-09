Elisa Carrió se refirió al atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y opinó sobre la acusación del oficialismo contra los discursos de odio, alegando que comenzaron con el kirchnerismo.

Para la líder de la Coalición Cívica, los enunciados violentos en la política son posturas disímiles. “Yo creo que en la democracia esto no existe, solo hay opiniones diferentes. Yo, por ejemplo, no tengo odio contra Cristina Kirchner, al contrario, siempre sentí una profunda pena por sus hijos. Quizás, ellos quieran construir un discurso del odio. Es cierto que hay que bajar los decibeles, tanto de un lado como del otro”, sostuvo.

Para la ex diputada y candidata a presidenta “a lo mejor hubo un problema de tono, pero no hay un discurso del odio”.

También se refirió a los dichos del senador nacional José Mayans, quien habló de frenar el juicio por la causa Vialidad contra Cristina Kirchner para cortar la escalada de "violencia extrema". Para Carrió, fue "una amenaza mafiosa" y "un acto violento" lo dicho por el congresista cercano a la vicepresidenta.

“Ya sabemos quiénes generan odio, el odio empezó con el kirchnerismo. Yo pasé por un montón de presidencias en la Cámara de Diputados y, excepto con Monzó, que me negó la palabra, me llevé bien con todos. Esa diferencia entre peronismo y antiperonismo es mentira”, agregó en diálogo con Solo una vuelta más por TN.

Desde el Frente de Todos apuntaron contra este tipo de mensajes como el caldo de cultivo que culminó en el intento de asesinato de la ex presidenta en manos de Fernando André Sabag Montiel. Lo hizo Alberto Fernández en cadena nacional luego del hecho y también parte del gabinete.

La titular del INADI, Victoria Donda, fue más contundente y apuntó contra referentes de Juntos por el Cambio, entre otros opositores. Para la ex diputada de Libres del Sur “la pistola en la cabeza de Cristina es la pistola en la cabeza de nuestra democracia, es la pistola en la cabeza de nuestro pueblo, y las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy”.

Qué dijo Carrió sobre el ataque a Cristina Kirchner

Para la referente cambiemita, el ataque fallido de Sabag Montiel no fue armado como vienen manifestando algunos opositores. Además, habló de la complicidad con la que habría contado el detenido.

El momento donde Sabag Montiel gatilla en la cara de CFK.

“Creo que habría que pedir técnicos en comunicaciones. Esa foto es demasiado precisa. Pudo haber otra persona con este para enfocar lo que fue un intento de magnicidio”, expuso.

También hizo un llamado a la reflexión "a los que dicen que todo estuvo todo armado”, manifestando que “hubo una pistola en la cabeza de la vicepresidenta y ese es un hecho que nadie puede discutir, porque si no entramos en la locura”.

Sobre Carlos Rívolo, quien investiga el caso junto a la jueza María Eugenia Capuchetti, sostuvo: “Hay un fiscal muy bueno, no es adepto al kirchnerismo, así que en esto hay alguna garantía, y que es presidente de la asociación de fiscales. Hay una juez que, la verdad, no la conozco, pero confiemos, esperemos y no especulemos”.