Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y referente de Juntos por el Cambio, lapidó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al calificarla de "mujer vulgar" y acusarla de "desclasada". Además, aumentó el nivel de tensión interna contra la líder del PRO, Patricia Bullrich.

La ex diputada combustionó aún más el discurso público contra la titular del Senado, personalizó sus críticas y dijo que vive en el barrio de Recoleta porque "ama lo que odia". También apoyó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que comanda Horacio Rodríguez Larreta.

“Habla con autoridad de cosas que no sabe nada. Aparenta tener memoria y no la tiene. En lo cultural es primitiva. Se forma con la contratapa de un libro. Me molesta decir esto de una mujer. Jamás lo hice. Mi experiencia cuando yo estaba en el Parlamento es que ella hablaba de un tema y no sabía”, sostuvo en diálogo con José Del Río en Mesa Chica por LN+.

Luego la describió como “una mujer vulgar, con vestido de rica, que tiene una realidad paralela y odia lo que ama”. Luego invirtió el orden de los fundamentos, pero siguió cuestionando que la Vicepresidenta viva en el tradicional barrio de Recoleta. "Eligió vivir en ese barrio. Porque ama lo que odia. Porque es un barrio de familias tradicionales, no es Libertador, ni Belgrano R, ni Barrio Parque. En Recoleta hay departamentos muy buenos, sobre todo en la Plaza Vicente López, y después otros que no”; aclaró.

“Cuando uno elige vivir en un lugar, tiene que respetar a los vecinos, y la verdad que ella nunca quiso salir (de su casa), porque es una desclasada”, acusó Carrió.

Además de criticar lo que desde su perspectiva es un escaso apoyo militante afuera del departamento vicepresidencial y decir que la pirotecnia que se encendió puede "enfermar" a los residentes del barrio, adelantó que irá a la Justicia para denunciar el acampe. “Aníbal Fernández y Cristina son responsables de lo que pase”, dijo la cambiemita, y luego disparó: “¿Quieren incitar a la violencia y quieren muertos? Si”.

Carrió y la interna de Juntos por el Cambio

Enfrascada en una pelea personal con Patricia Bullrich, a quien incluso acusó de espiarla mientras era Ministra de Seguridad, Carrió se puso del lado de Horacio Rodríguez Larreta e incluso defendió a la Policía de la Ciudad luego de los enfrentamientos del último sábado contra los militantes kirchneristas.

"¿Qué es ser más duro? ¿Qué haya un muerto?”, deslizó ante los pedidos públicos de Bullrich para que Larreta no quita el vallado y sea más severo. “Ustedes saben lo que puede representar la toma de la Recoleta, porque ahí hay tres mártires de una revolución en bicicleta”, analizó.

Bullrich y Carrió en tiempos de amistad

“Había que sostener a una Policía que no quería la violencia. No quiero un muerto de la Policía de la ciudad de Buenos Aires. Porque esa gente está desarmada. Pero yo no sé sí los otros no están armados. Es una policía desarmada frente a militantes desarmados. Pueden matar policías, que también son seres humanos”, polemizó.

Carrió recargada contra el kirchnerismo

Respecto a la causa Vialidad que juzga a la Vicepresidenta por supuesto redireccionamiento de obra pública en favor de Lázaro Báez, Carrió dijo que "está diciendo barbaridades" y finalmente "se va a quedar sola" porque “los peronistas la acompañan ahora, pero ninguno te acompaña hasta el cementerio”.

Este martes junto a legisladores del Frente de Todos, Cristina Kirchner sostuvo que lo ocurrido el sábado fuera de su departamento tuvo "los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001", en relación al estado de sitio dictado por el entonces presidente Fernando de la Rúa.

"Así como mató a Kosteki y Santillán, fue la policía de la provincia de Buenos Aires la pone los muertos. La noche en la que la clase media se rebeló no pasó nada. Al otro día existieron las balas de la policía bonaerense, manejada por (Eduardo) Duhalde, socio de ella después”, expresó.

Carrió defendió a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Carrió llamó "chanta" a Sergio Massa

“El país no es importante en el mundo y para los americanos todos somos chantas, salvo excepciones. Y creo que el más chanta de todos los argentinos se llama Sergio Massa”, generalizó la titular de la Coalición Cívica.

Además, habló de la difícil situación económica del país. “¿Cuál es el día a día hoy que se esconde a toda la sociedad? La quiebra definitiva del Banco Central de la República Argentina. El BCRA está quebrado; está usando plata de los encajes en dólares para pagar importaciones”, manifestó.

Luego habló sobre el Ministro de Economía y lo acusó de estar haciendo negocios "con sus amigos". “Se importa a $130 con subsidio del Banco Central, pero luego se liquida el producto a $280. Esa trampa la está haciendo Massa con sus amigos”, afirmó.