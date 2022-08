El juicio por la causa "Vialidad" de Obra Pública que juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner desató polémicas acusaciones desde ambos lados de la grieta, y que provocaron confusión, a veces por datos que no estaban confirmados y otras veces, por intención de tergiversar la información.

Algunos de esos datos tienen que ver con reclamos sobre que la presidenta del Senado "no se pudo defender" porque no la dejó la Justicia, otros van por el lado de que el gobierno de Alberto Fernández ya piensa en un indulto y otros más, por una polémica de los bolsos con nueve millones de dólares que José López revoleó en un convento.

¿La Justicia le prohibió defenderse a Cristina Kirchner?

En primer lugar, desde un sector de la militancia que fue a las calles a apoyar a Cristina Kirchner, hasta funcionarios y dirigentes del Frente de Todos, y la propia defensa salieron a cuestionar a la Justicia por rechazar el pedido de ampliación de la indagatoria, hasta acusando que le "prohibieron defenderse".

Sin embargo, desde el punto de vista técnico, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, explicó a PERFIL que la vice tuvo y tendrá diversas instancias para defenderse y decir lo que quiera decir frente al Tribunal Oral Federal 2.

En primer lugar, el letrado aseguró que ya hubo una instancia para defenderse: "Un proceso penal tiene una instrucción donde hay un juez que lleva a cabo la investigación para ver si hay suficientes pruebas para elevar juicio oral. Ahí tenés una parte para declarar, donde uno puede defenderse en una indagatoria, y puede pedir ampliar la indagatoria las veces que quiera".

Pero la acusación de la defensa de Kirchner, Carlos Beraldi, precisamente era que durante este proceso del juicio se agregó material de prueba que no estaba en la etapa anterior, por lo que su defendida quería volver a tener una nueva instancia.

Sobre esto, Gil Domínguez advirtió que sigue habiendo nuevas etapas de defensa: "Una vez que se cierra ese periodo, se eleva a juicio oral y público, donde va a ser juzgado por tres jueces. Y ahí los actos de defensa son otros, podés presentar tu prueba, cuestionar la prueba del otro, luego vienen los alegatos del fiscal, y ahí tenés otro alegato de defensa, y tenés el cierre antes de que el tribunal dicte sentencia para volver a decir lo que quieras".

"Lo que reclama ella es que se introdujo prueba en los alegatos, pero tenés otras instancias, tenés que plantear la nulidad de la prueba, porque se introdujo de manera tardía, pero no la ampliación de indagatoria, no procede en esta etapa, ya terminó, acá tenés otras formas de hacerte escuchar, cuando alegas de que agregaron pruebas y no te pudiste defender", expresó, y por eso concluyó en que la vicepresidenta "utilizó una herramienta procesal que no estaba habilitada. Pero tiene otros elementos como la nulidad de la prueba".

Las posibilidades de un indulto presidencial

Otra de las hipótesis que surgieron a partir de esta causa es que de condenarse a Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández la indultaría, para que pueda seguir ejerciendo sus cargos públicos. Es cierto que fuentes del gobierno no desmintieron esta posibilidad, pero lo principal que hay que tener en cuenta antes que nada son los tiempos.

"Terminados los alegatos de fiscales, vienen las réplicas y duplicas, recién después pasa a estar apto para sentencia, y el tribunal tarda dos o tres meses en resolver. Luego apelás, vas a la Cámara de Casación, -donde están Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos jueces que desde el arco político vinculan al macrismo- así que imaginate. Y luego, vas a la Corte Suprema, que no tiene plazos, hace política con esas causas y con los tiempos. Es decir, que Cristina Kirchner si quiere ser candidata el año que viene va a poder serlo tranquilamente, los tiempos le van a dar", intuyó Gil Domínguez.

Esto principalmente significaría que los tiempos ayudarían a que pueda concluir con su función, por la que fue elegida en 2019 y hasta diciembre del 2023. Más allá de los tiempos y voluntades políticas, la expresidenta ya dio a entender que no quiere un indulto. "Para Cristina Kirchner ni indulto ni amnistía: Justicia", tuiteó el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, a quien ella retuiteó.

Uno de los más críticos de esto es el abogado Daniel Sabsay. “Es un disparate, el indulto a diferencia de amnistía perdona la pena pero no borra el delito”, contó el abogado que asesora en distintos temas a Juntos por el Cambio. Además, planteó que “no se puede indultar sin pena”.

La polémica la despertó en este caso el ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. "El único recurso que va a quedar, por duro que sea, no será otro que un indulto presidencial", dijo. Y agregó: "Es conveniente pensar el indulto presidencial a Cristina Kirchner como último recurso para que la democracia preservada pueda intentar la restauración de la República".

En tanto, Sabasy replicó, en diálogo con PERFIL: “Dicen estas cosas para distraer la atención”. Eso es un cuento chino. Lo que se dice es un disparate”, agregó.

Otro de los que aun lo ve como lejano es el propio Gil Domínguez: “No lo veo políticamente factible porque habló desde una mirada muy restrictiva del uso de la facultad del indulto”. “Hasta ahora, es lo que tenemos jurídicamente”, agregó.

El origen de los bolsos que revoleó José López

La ex presidenta mostró los vínculos de Jorge Sánchez Córdova, ex titular del Banco Finansur, con distintos funcionarios y dirigentes apuntados por la corrupción, en el marco del caso de los bolsos con nueve millones de dólares que revoleó José López. Según la documentación del FBI que mostró Cristina, unos tres millones de dólares eran de dicha entidad bancaria.

En ese escenario, el banquero señaló: “En cabeza de Cristina en los últimos días, como toda la acusación por los bolsos de López y la corrupción pesa sobre ella, pero en la cabeza de Cristina la historia es otra, los ladrones son ellos, los macristas”.

Córdova realizó declaraciones en Radio Mitre y afirmó que: "El banco es de Cristóbal López, no es mío. Cristóbal López compró la mayoría del paquete accionario en 2012”.

Sin embargo, el empresario de medios afín al kirchnerismo salió a aclarar: “La operación de compra del banco -sujeta a la aprobación del BCRA- se hizo en 2012 y la aprobación recién llegó en 2015. Los billetes de los que hablás están registrados en el año 2011: ni clientes del banco éramos en esa época”, precisó López, en un hilo de Twitter.

Y agregó: “Si los mandaron a proteger a Mauricio Macri y toda su banda, por lo menos infórmense de las fechas antes”.

Por su parte, el banquero Cordova manifestó: “Quiero aclarar que de los nueve millones de dólares, nosotros traíamos normalmente tres millones de dólares en billetes que los importábamos de Estados Unidos de la Reserva Federal. Esos millones se vendían en el mercado".

Además, detalló: "La numeración de los billetes nunca se toma porque es imposible; es difícil seguir el rastro". "El juzgado dentro de los nueve millones de dólares encuentra 100 mil dólares termosellados que dice Reserva Federal, investiga y dice los recibió el Banco Finansur".

"De esto se teje toda una leyenda como que nosotros Banco Finansur le dimos los tres millones de dólares al señor López que estaban dentro de la valija. Eso no es cierto y el mismo tribunal determina que solamente 100 mil dólares de esa partida de 3,2 millones procedían de esa partida”, quiso explicar el banquero luego de las acusaciones de Cristina Kirchner.

Por otro lado, destacó sus vínculos con el ex presidente de Boca y operador Daniel Angelici, y reconoció que fue tesorero del club. Sin embargo, negó sus vínculos con Mauricio Macri. “Es más, el banco es de Cristóbal López, no es mío. Cristóbal López compró la mayoría del paquete accionario en 2012”, aclaró.

