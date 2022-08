La mesa nacional de Juntos por el Cambio realizó una reunión en el Sindicato de Gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires esta mañana, luego de las acusaciones que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizara este martes contra Nicolás Caputo, cercano a Mauricio Macri, y el fuego extinguido por las denuncias de Elisa Carrió contra integrantes del espacio.

La centralidad que ganó la ex mandataria nacional por las acusaciones de la causa Vialidad y su posterior defensa desde el Senado este martes, corrió la agenda de las críticas económicas que venía realizando el cambiemismo e incluso de la interna a cielo abierto que desató Carrió semanas atrás, apuntando sobre todo contra el diputado del PRO y precandidato a gobernador por Buenos Aires, Cristian Ritondo.

Con ese marco, se acercaron hasta la sede se Gastronómicos el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO, Patricia Bullrich; el Auditor Miguel Pichetto; los senadores Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo; los diputados nacionales de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López; los congresistas bonaerenses Maricel Etchecoin y Andrés De Leo; y el jefe del interbloque en diputados Mario Negri. También se sumó el apuntado Ritondo.

Al cierre de esta nota, no se confirmó la asistencia de Mauricio Macri, que en el día de ayer se mostró en sus oficinas de Olivos junto a Ritondo y el legislador bonaerense Axel Campbell. No es la primera vez que el ex Presidente se fotografía junto a los dos dirigentes cercanos a María Eugenia Vidal.

Carrió ligó a Ritondo con Massa y deslizó que tiene negocios espureos.

La última vez que Macri asistió al encuentro de la mesa chica cambiemita fue el 27 de abril, cuando se emitió un comunicado contra la incorporación del diputado Javier Milei al espacio. La decisión generó fisuras internas ya que Patricia Bullrich manifestó estar en contra de esa decisión.

Minutos antes de ingresar a la reunión, la titular del PRO se refirió a las declaraciones de Miguel Pichetto sobre las endebles pruebas de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que acusan a Cristina Kirchner: "Nosotros no tenemos que hablar de las pruebas y tenemos que esperar lo que diga el Tribunal, nosotros no somos jueces". Sobre los dichos de Carrió hacia el interior de JxC, manifestó: "No creo que sea el primer tema de conversación".

El ex candidato vicepresidencial de Macri en 2019 había dicho sobre las acusaciones de la causa Vialidad: "Veo que va a ser muy complejo y difícil en lo que es materia de jurisprudencia cerrar el esquema probatorio en orden de la asociación ilícita".