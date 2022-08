Pablo Zurro: "El sector de gorilas está en un momento muy complejo"

El dirigente político de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Zurro, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "se vio cómo quedó al desnudo el "payaso" de Luciani y todo el Partido Judicial". "Cuando movilicemos un millón de personas por Cristina, a Larreta no le va a alcanzar la policía de la Ciudad", agregó. Además, resaltó que, si la vicepresidenta es condenada, estará "roto el orden jurídico".

¿Qué es lo que tendría que hacer el Frente de Todos si la vicepresidenta termina condenada? ¿Cuál sería la forma de rechazar el fallo?

No creo que eso pase. Tenemos que seguir haciendo acciones porque ya se vio cómo quedó al desnudo el "payaso" de Luciani y todo el Partido Judicial que buscan proscribir a Cristina y meterla presa. Da vergüenza ajena. Después de la exposición de nuestra líder, quedó claro. Nosotros ya lo sabíamos, pero muchos necesitaban verlo. A partir de esto hay un quiebre. Si queda algún juez probo, Cristina va a estar libre y no proscripta. Para eso hay que seguir con las acciones porque ya tuvimos un 17 de octubre y también pasó una Revolución francesa. Después tenemos acciones muy desagradables, como las de Horacio Rodríguez Larreta, reprimiendo a los que van a apoyar. Cuando movilicemos un millón de personas por Cristina, a Larreta no le va a alcanzar la policía de la Ciudad.

Pareciera que existen dos esferas: una del campo popular y otra de la Justicia. Si terminan condenando a Cristina, ¿qué debería hacerse?

Hay que hacer movilizaciones en todos lados. La espontaneidad del pueblo y el acompañamiento a Cristina ha sido tan fuerte, en una Argentina desigual, desbastada por el macrismo, que ella genera tranquilidad de lo que se puede volver a realizar.

¿Qué es lo que habría que hacer en concreto? ¿Es una respuesta moral?

Como no tienen límites, todo puede pasar a ser un caos. No es una amenaza, es lo que se está viendo. No sé si la Justicia tiene algo de sentido común todavía. No se puede acatar la sentencia de algo que no es probo.

¿Entraría en una situación de sedición? ¿Sería un golpe de Estado?

No es una situación de sedición, es un reclamo del pueblo, que no sé hasta dónde puede llegar. No tenemos que llegar a la situación del indulto porque sería para alguien con una condena injusta. El sector de gorilas está en un momento muy complejo. No se dio cuenta de lo que hico y fue más allá. No es culpa de la gente, son los medios que le queman la cabeza todos los días y generan dudas. Como dijo Cristina, el amigo de Macri era socio de José López.

¿Estaría rompiendo el orden jurídico?

Si Cristina es condenada ya está roto el orden jurídico. Eso dejaría al país muy complicado, más de lo que ya está. El pueblo reclama por una injusticia terrible. Veo un panorama muy complejo, no para Cristina Fernández de Kirchner, al contrario.

