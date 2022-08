¿Alberto puede indultar a Cristina?

Si bien hay constitucionalistas que consideran que no se pueden indultar los delitos de corrupción en el Estado, no es una opinión unánime. El tema comenzó a escucharse en los pasillos de la Casa Rosada. De todos modos, los tiempos no le alcanzarían al Presidente para indultar a Cristina.

Se supone que la condena estaría lista para fin de año. En el 2023 sería la lectura de los fundamentos y la apelación de Cristina. Con lo cual la condena definitiva, de acuerdo a los tiempos de la justicia argentina, sería recién para el año 2024. Alberto ya no sería Presidente para esa fecha. Salvo que se presentase en las próximas elecciones y ganara la contienda.

Obra Pública: los argumentos de Miguel Pichetto y Myriam Bregman contra la condena a Cristina Kirchner

Por otra parte, la biblioteca está repartida en relación a la posibilidad o no de otorgar indultos para aquellos acusados por supuestos delitos de corrupción: “El art 36 de la Constitución y de las Convenciones de la ONU y OEA contra la corrupción ratificadas por el Estado Argentino, los delitos de corrupción no pueden ser indultados, conmutada la pena o amnistiados”. De todos modos, no hay unanimidad en ese sentido.

Cristina podría ser candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para continuar teniendo fueros si no estuviera la condena firme que, recordemos, para los fiscales debería ser de 12 años de prisión más una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

