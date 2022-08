Obra Pública: los argumentos de Miguel Pichetto y Myriam Bregman contra la condena a Cristina Kirchner

Nadie podría pensar en un mensaje de apoyo a Cristina Kirchner por parte de la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman y del referente del peronismo republicano Miguel Pichetto. Pero lejos de eso, ocurrió: ambos salieron a rechazar el pedido de condena del fiscal Diego Luciani bajo la figura de asociación ilícita.

Pero más allá de los espacios políticos a los que representan, ambos dirigentes hicieron pronunciamientos a partir de su conocimiento en la materia, ya que son abogados.

En esa línea fue que coincidieron en cuestionar la aplicación de una condena por "asociación ilícita", una figura prevista en el Código Penal pero que según Pichetto "es muy difícil de probar".

Pichetto y la condena a Cristina Kirchner

El auditor general de la Nación y ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri estuvo en LN+ donde sostuvo que "veo que va a ser muy complejo y difícil en lo que es materia de jurisprudencia cerrar el esquema probatorio en orden de la asociación ilícita".

El dirigente y funcionario sostuvo que "hay precedentes" en la historia jurídica del país pero volvió a insistir que ese delito "es una figura muy compleja y difícil de acreditar".

A diferencia de Luciani, Pichetto no ve "elementos contundentes que puedan cerrar la figura". Por el contrario, explicó que "no es concebible que un Gobierno se constituya para delinquir. Puede haber actos delictivos, pero que el Gobierno sea una organización delictiva desde el primer día me parece mucho".

Con ese planteo, el ex senador por Río Negro buscó apuntar contra la teoría planteada por Luciani de que la supuesta organización delictiva se montó entre 2003 y 2015, los 12 años que duraron los tres mandatos kirchneristas.

El tweet de Bregman

Por su lado, desde la izquierda se sumó Bregman, que además de su trayectoria en la política ha transitado Tribunales en reiteradas ocasiones por su labor como abogada.

Sin tanta profundización como si tuvo Pichetto, la diputada nacional usó su Twitter para opinar, en sintonía con otros dirigentes del mismo espacio.

"Siempre sostuvimos que la figura de asociación ilícita es ilegítima e inconstitucional, destinada a la persecución política", afirmó. Y agregó: "Lo seguimos sosteniendo y exigimos su derogación".

En un espacio cercano al de Bregman también hubo repercusiones similares. "Rechazamos el pedido del fiscal Diego Luciani de cárcel e inhabilitación para Cristina Kirchner por considerarlo un hecho de persecución política", escribió Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo MAS.

También en esa red social sostuvo que "no tenemos dudas de los hechos de corrupción del kirchnerismo y del macrismo, amparados desde el Estado y/o facilitados por las relaciones con el mismo". Más allá de eso, marcó que "la justicia aristocrática argentina pretende hacer un arbitraje desigual en relación a unos respecto de otros".

