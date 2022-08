Después del pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que hizo ayer el fiscal del juicio de la Obra Pública Diego Luciani, la vicepresidenta Cristina Kirchner le responderá hoy por fuera de la vía judicial.

Es que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 rechazaron ayer el pedido que presentó por medio de su abogado Carlos Beraldi para ampliar su indagatoria. De esa manera, usará su cuenta de YouTube para responder los principales puntos de la acusación de Luciani, quien concluyó en su etapa de alegatos que la vice y actual titular del Senado fue la jefa de una asociación ilícita destinada a favorecer con contratos de obras públicas al empresario Lázaro Báez.

Hay una fuerte expectativa por lo que pueda llegar a decir la funcionaria tras las nueve audiencias en las que Luciani expuso los motivos por los cuales la consideró parte clave del entramado de corrupción.

Beraldi: "Cristina Kirchner va a mostrar pruebas de que Luciani ha mentido de manera descarada"

Vale referir que los representantes del Ministerio Público vienen de exponer una serie de pruebas tales como mensajes de texto entre funcionarios donde aparece mencionada como "la jefa", "sra." o "pta", algo que para Luciani la ubica al tanto de las presuntas maniobras delictivas.

A su vez, los fiscales presentaron un esquema a partir de las pruebas recopiladas donde aparece, junto a Néstor Kirchner, en la cúspide de una pirámide. Por debajo figuran el ex ministro de Obras Públicas, Julio De Vido, y su secretario José López. Este, a su vez, con estrecho contacto con Báez durante el desarrollo de las 51 obras que están bajo la mira.

De acuerdo con el relato del fiscal, la organización supuestamente liderada por la actual vicepresidenta se extendió desde pocos días antes del 10 de diciembre de 2003 con el nacimiento de Austral Construcciones hasta el 9 de diciembre de 2015. Con la llegada de Mauricio Macri al poder, Luciani y Mola describieron que se puso en marcha el operativo "limpiar todo".

Luciani y Mola en la mira de Cristina Kirchner y el kirchnerismo.

Así denominaron una serie de mensajes de la etapa final del periodo investigado, donde el 28 de noviembre de 2015 hubo un mensaje de López en el que habló de "limpiar todo".

"Esto es hasta el 15 de enero", le dijo ex el secretario a Julio Mendoza, directivo de Austral Construcciones, a lo que éste respondió que no entendía lo que decía. “Limpiar todo. Ok. No dejar sensación nunca más retomar las obras”, aclaró López.

Ante esto, Mendoza respondió: "El lunes o martes limpiamos a todos". López contestó: "Solo que no hay que dar sensación de fuga. Mendoza: "Ahora es final. Neutralización, despido, pago, después acomodamos lo que quieran".

Alberto Fernández llamó por teléfono a Cristina Kirchner tras la acusación del fiscal Luciani

La reacción de Cristina Kirchner

Este lunes, día clave en el juicio porque concluyeron los alegatos, Cristina reaccionó. Fue antes de que se conociera el pedido de condena del fiscal cuando anunció que pediría la ampliación de su indagatoria.

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", escribió en Twitter.

Más tarde, cuando terminó la audiencia y se supo del rechazo de los miembros del Tribunal a su pedido de declarar volvió a despacharse.

Qué pidió Luciani para De Vido, López y los otros acusados en el juicio por la obra pública

En esa ocasión escribió que "si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019"

Ahí fue cuando anunció que hoy a las 11 va a "demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales".

AS/fl