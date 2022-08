El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, habló este lunes sobre el pedido de condena contra la Vicepresidenta y dijo que mostrará pruebas que "indican que el fiscal Luciani ha mentido de una manera descarada” en el juicio por la causa conocida como Vialidad.

La agenda del lunes estuvo dominada por el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos de manera perpetua que realizaron los fiscales contra la ex mandataria, a quien además el juez le rechazó su pedido de ampliación de indagatoria.

Cristina Kirchner anunció que lo haría de todas maneras, aunque por redes sociales, este martes 23 de agosto a partir de las 11 de la mañana. También sostuvo en su cuenta de Twitter que se encontraba frente a un "pelotón de fusilamiento mediático-judicial".

Mientras un puñado de manifestantes en contra y a favor de la titular del Senado se aglomeraban en la esquina de su casa, el abogado Beraldi anticipó adónde apuntará la defensa vicepresidencial. En la causa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola la acusan de ser la mandamás del redireccionamiento de la obra pública en favor de la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, entre los años 2003 y 2015.

“La doctora Cristina Fernández de Kirchner va a cumplir el acto que le negaron y va a mostrar algunas de las pruebas que indican que el fiscal Luciani ha mentido de una manera descarada”, aseguró Beraldi en diálogo con Gustavo Sylvestre en el programa Minuto Uno por C5N.

“Lo que quiere es mostrar con claridad que estas supuestas nuevas pruebas y estos hechos que aparecen ahora como novedosos son absolutamente falsos, y va a mostrar una serie de elementos que indiquen, y la gente pueda ver, la manera sesgada en la que se analizó ese teléfono de (José) López, donde hay muchos empresarios”, adelantó.

Durante el lunes, tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía, Sergio Massa, se solidarizaron con Cristina Kirchner y apuntaron contra la Justicia. También lo hicieron más de 500 intendentes del país y kirchneristas duros, al calor de la frase "si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar".

"Un juicio se basa en que la persona que está siendo acusada pueda contestar los cargos que se le formulan. Lo que quisimos hacer hoy, nos fue denegado por el tribunal de una manera absolutamente arbitraria e ilegal”, cuestionó Beraldi la decisión del juez Rodrigo Giménez Uriburu de denegar la ampliación de indagatoria. "Queremos contestar en el juicio todas las barbaridades que dijo este fiscal”, expresó el abogado.

Kirchneristas a favor de la Vicepresidenta afuera de su departamento, en Recoleta. También llegaron opositores. La Policía de la Ciudad intervino y reprimió.

Qué dijo Beraldi sobre el "Partido Judicial"

En su último discurso como Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner habló sobre la existencia de un "Partido Judicial" que buscaba perseguir a dirigentes políticos bajo la modalidad de lawfare. Fue una de las primeras oportunidades donde planteó este concepto que, de acuerdo a su visión y a la del oficialismo, describe la politización de la Justicia.

“Son antidemocráticos, a ellos no los eligió nadie, quieren ponerse a discutir lo que hacen los gobiernos democráticamente elegidos”, dijo Beraldi al respecto. “Un juez que no lo votó nadie va a decidir dónde se tiene que invertir, si en obra pública o en alguna otra cuestión. Esto no resiste el análisis en ninguna parte del mundo porque si no estaríamos teniendo un gobierno que no es democrático sino un gobierno de los jueces”, agregó.

Luego se refirió a la relación previa entre Luciani y Giménez Uriburu, que compartían equipo de fútbol en un torneo disputado en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri. “Vamos a hacer todas las recusaciones. El tribunal oral que está interviniendo nos rechazó la recusación del fiscal y del juez porque jugaban en el mismo equipo de la Liverpool y en la quinta de Macri, eso va a ser motivo de un recurso de casación que cuando llegue a la sala cuarta”. manifestó Beraldi.