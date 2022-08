Aníbal Fernández: "Da vergüenza ver la causa Vialidad, es muy poco serio"

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y manifestó que "nadie está juzgando criteriosamente" la causa Vialidad. "Están inventando algo para agraviar a Cristina", enfatizó el abogado. Además, destacó que "da vergüenza ver la causa Vialidad, es muy poco serio" y que le vicepresidenta "no firmó nada ni lo licitó".

¿Cuál es su reflexión final sobre la acusación y el pedido de condena a Cristina Kirchner?

Fui escuchando las distintas opiniones sobre el análisis del caso y da vergüenza ver la causa Vialidad, es muy poco serio. Son todas causas inventadas. Se está discutiendo el tema de las obras en Santa Cruz y eso está en el presupuesto de la Nación que debe presentarse antes del 15 de septiembre del año en curso.

Se exhibe cada cosa que se va a hacer y lo ejecuta la provincia correspondiente. Pareciera que nadie está juzgando criteriosamente el tema. Aparecen cosas de otras causas que no han sido exhibidas a la propia imputada y es elemental que el acusado sea informado de los hechos y las pruebas que existen en su contra.

Lo que está sucediendo es llamativo, horrible y no tiene pies ni cabeza. Están poniendo en riesgo la institucionalidad de los argentinos. A la hora de evaluar las barbaridades que presentaron ayer, el tema se tiene que agotar en sí mismo.

Usted es abogado y venimos tratando el tema de la doctrina jurídica de Claus Roxin. ¿Hubiera sido posible que Lázaro Báez hiciera lo que hizo sin contar con el apoyo de sectores del Gobierno?

Ese tema puede tener que ver con expresiones de las características que acaba de expresar con la doctrina de Roxin, como pueden ser los delitos de lesa humanidad. Las licitaciones se sancionan en el Congreso, pero después se ejecutan en Santa Cruz, nada tiene que ver el Estado Nacional. No hay un solo papel firmado por Cristina. Además, eso entra en la teoría de los actos coligados y no hubo ningún caso de esas características.

Ningún empresario puso en duda que eso hubiese sucedido, no hubo ni una sola impugnación de estas características. Nada tiene que ver la vicepresidenta porque el ejercicio de sus funciones no la ponen a mirar el expediente, sería imposible. Cuando uno lo aprueba, va viendo quién firmó el anterior, analiza lo que sea necesario, y pone su firma para que siga para cumplir cada paso. Si hay algo que conspira, el empresario tiene elementos para defenderse e impugnarlo, cosa que no sucedió. Están inventando algo para agraviar a Cristina.

¿Se imagina a un empresario impugnando al amigo de un presidente?

Sí, sucedió miles de veces. En muchas licitaciones hay impugnaciones por los tiempos, cantidad de metros solicitados, plazos, entre otras cosas. Pero Cristina no tiene nada que ver con esto.

Cuando ve que se repiten una serie de hechos de corrupción, ¿no hay una responsabilidad de quien está por encima?

Cristina no firmó nada ni lo licitó, eso lo hizo la provincia. Ese delito que se quiere anunciar ya fue debatido en Santa Cruz y fue sobreseído porque no hay elementos para sostener eso.

Imagínese que se demuestra dentro de un tiempo que, bajo su responsabilidad como Ministro, una cantidad significativa de personas cometieron hechos de corrupción en una proporción muy alta. ¿Cómo se sentiría?

Responsable si estuviesen bajo mi mando. Pero acá estamos hablando de algo que está imposibilitado que sea así, como es el caso de una licitación en Santa Cruz. Cristina vivía circunstancialmente allí, viajaba cada tanto, y no era la que administraba. Insisto con que eso ya fue juzgado y no hay una sola firma de la vicepresidenta. Se licitó sin impugnaciones y los resultados están a la vista.

