Francisco Durañona: "Fue una torpeza el cargo de asociación ilícita"

El senador provincial por el Frente de Todos, Francisco Durañona, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "es imposible de probar". Por otro lado, manifestó que la Justicia actual "no de casualidad tienen niveles de rechazo que están por encima del 80%" y, por último, aseveró que "fue una torpeza el cargo de asociación ilícita".

¿Coincide con el tweet del ministro de Economía y plantea que no haya sido corrupto Lázaro Báez, sino que no es responsable la vicepresidenta de esa corrupción?

Estamos observando la puesta en tensión, y patas para arriba, todo el sistema constitucional de división de poderes y republicano de la Argentina ya sin importar todos los sistemas de control de la administración pública que existen. Esto es bueno recordarlo porque ahora parece que quien cumple el rol de auditar cada acto de los gobiernos es la Justicia.

No de casualidad, tienen niveles de rechazo que están por encima del 80%. Pareciera más un manotazo de ahogado o un intento de salvar su desprestigio, pero termina generando todo lo contrario aún embarrándose más.

¿Qué estudió en el pasado?

Soy abogado, actualmente trabajo y lo hice en la Justicia, vengo de familia judicial y conozco el Derecho Público porque es la especialidad a la cual me dediqué.

¿No le parece a usted que podría existir alguna responsabilidad de quien está al frente del Ejecutivo cuando se producen esos hechos de corrupción tan repetidos?

Creo que es posible. Hay que probarlo. Fue una torpeza el cargo de asociación ilícita. Veremos que es lo que hace el Tribunal. Si se hubiese limitado la Justicia solamente en la Causa Vialidad, en la que no he visto ninguna prueba no contundente, sino que pudiera avalar esa asociación ilícita para ese caso puntual: sostener que, durante los 12 años, se conformó previamente con el objetivo de no delinquir.

Cuando ve lo que pasó con Lázaro Báez, ¿es posible que haya podido hacer eso solo?

Es imposible que ningún contratista del Estado, que se enriquece indebidamente con sobreprecios e irregularidades en procesos licitatorios -si ese fuera el caso-, lo pueda hacer con autonomía y complicidad de las dependencias del Estado. De allí dependen esos avances, mejoras o irregularidades a favor del contratista o lo que es conocido como coimas.

Es imprescindible que actúen ambas parte de lo contrario no veo de qué manera podría consolidarse un delito de estas características.

Lo que el fiscal acusó no es solo sobre el caso Vialidad, sino que se expandió. La intención de este juicio no es hacer justicia, sino que es ir más allá y poniendo en riesgo el sistema de división de poderes. La Justicia se está poniendo por encima del Gobierno y los controles previos que hay, además de ponerse siempre en contra de dirigentes peronistas y principalmente de nuestra líder actual que es Cristina Fernández.

Por último, es imposible de probar lo que dijo Miguel Ángel Pichetto que caería dentro de lo que es la complicidad de haber sido parte de una asociación ilícita.

