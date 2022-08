Gerardo e Ignacio Bartolomé (padre e hijo), propietarios de Grupo Don Mario GDM (el principal semillero argentino y líder en el negocio brasileño de soja), compraron por US$ 195 millones la totalidad de las acciones de la empresa agroganadera de capitales australianos LIAG Argentina. El Grupo Don Mario

Fundada en 1982 por la familia australiana Kahlbetzer, LIAG Argentina produce 320 mil toneladas al año, operando 70 mil hectáreas propias, de las cuales 30 mil cuentan con un eficiente sistema de riego, monitoreado en tiempo real.

Su producción se realiza en tres campos: “Las Balas” (13.123 has) en Vedia, provincia de Buenos Aires, “Finca Tolloche” (41.080 has) en Talavera, Salta; y “El Consuelo” (9.346 has) en Vicuña Mackenna, Córdoba.

La actividad principal es la agricultura (cereales, oleaginosas, legumbres y algodón) y la ganadería, en menor medida. También se aboca a cultivos de servicio (vicia y vicia consociada con centeno) y sus distintas especies. LIAG Argentina cuenta con 200 puestos de trabajo de manera directa y 150 personas de forma indirecta.

Gerardo Bartolomé ocupó hasta el pasado 31 de diciembre la presidencia del Grupo Don Mario (GDM) y cargo fue asumido por su hijo Ignacio.

La operación de compra de la firma de origen australiano es a título personal. Según Clarín, Gerardo tendrá el 85% de las acciones, mientras Ignacio se queda con el 15% restante.

La soja en la genética

Desde la ciudad bonaerense de Chacabuco, GDM se transformó luego de 40 años en uno de los semilleros de soja más importantes del mundo, con presencia en 15 países.

Desde la empresa afirman que el 40% de las 125 millones de hectáreas sembradas con soja tiene genética de GDM. Además, vende semillas de maíz en tres países (Argentina, Estados Unidos y Brasil) y de trigo en dos (Argentina y Estados Unidos).

GDM factura por año unos US$ 500 millones anuales y emplea a más de 1.200 personas, de las cuales reinvierte un 25% en Investigación y Desarrollo.

