Germán Garavano: "Cristina va a dar batalla judicial"

El ex ministro de Justicia, Germán Garavano, dialogo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y a propósito de la Causa Vialidad manifestó que "el fiscal se concentró mucho en pruebas y no tanto en los hechos". Además afirmó que "la política tendría que ser respetuosa con las decisiones juridiciales, pero los argentinos caemos en estas situaciones extremas, muchas veces irracionales".

¿Qué opinión tiene al respecto de que los presidentes o ex presidentes terminen yendo a prisión?¿Sería útil alguna forma de indulto que ponga a los ex presidentes más allá de la Justicia?

La Constitución parte de un principio de igualdad ante la ley que, por más experimentos que se platearon al respecto, incluso en algún momento estaba la idea de plantear alguna jurisdicción especial como existe en otros países. No lo veo viable en el marco de la Constitución.

En algún momento fui objeto de muchas criticas por haberlo afirmado, pero la situación de los presidentes son temas que la justicia tiene que tratar con mucho cuidado, muy apegados a los procedimientos. En aquel caso se discutía el tema de las prisiones preventivas, que son remedios que para este tipo de figura, salvo circunstancias excepcionales, no corresponden.

Desde el punto de vista más simbólico, teniendo en cuenta que Cristina no va a poder ir presa, ¿ve posible una amnistía que coloque algún grado de cobertura a los ex presidentes?

No lo veo, Cristina va a dar batalla judicial, recordemos que, en principio, estamos ante la acusación de un fiscal, falta las defensas, el fallo del Tribunal y luego todas las instancias recursivas que señalaban. Tengo un matiz de lo que se hablaba, incluso el Presidente podría dictar algún tipo de indulto, es un tema a discutir que lo va tener que analizar la Justicia, pero está dentro de las facultades presidenciales. Hay que ver hasta dónde realmente esa facultad subsiste y eso va a tener que ser dirimido judicialmente.

Entonces, ¿se podría hacer un indulto aun sin una condena definitiva? Y esa posibilidad quedó limitada por convenios internacionales?

Hay numerosos casos, incluso con procesos, que no habían llegado a estas instancias. El problema es político, no veo a la ex presidenta aceptando un indulto, tampoco lo vería a Macri, aunque está en una situación muy diferente. La Justicia con sus plazos y procedimientos es la que debe ir siguiendo los pasos y ver cómo el sistema político transita una situación que plantea una crisis política muy fuerte.

Estamos en una etapa en donde lo único que hubo es una acusación del fiscal, faltan varias instancias más. La política tendría que ser muy prudente, ser respetuosa a las decisiones juridiciales, y dejar que el proceso se produzca con normalidad. Los argentinos siempre caemos en estas situaciones extremas, muchas veces irracionales, y con una anticipación que va a generando problemas de difícil solución.

En definitiva lo que tendremos es un pronunciamiento judicial en ultima instancia, en donde si se cometieron estos delitos o no, y si la vicepresidenta es culpable o no.

Alguien cercano al Gobierno decía que Cristina tiene cerca de 500 causas judiciales iniciadas. Y Macri cerca de 200 en 4 años. Es decir que un presidente recibe 50 causas por año de ejercicio, ¿es lógico eso?

Es una locura. Y esto se expande a ministros, siempre existieron causas por corrupción, sobre todo en el gobierno de Menem y algunas en el de Alfonsín. Pero generalmente se anunciaban hechos posiblemente delictivos y se seguía como un tránsito administrativo de los funcionarios que intervenían y eventualmente, si había muchas pruebas, se podía convocar a la responsabilidad de un ministro, aunque rara vez de un presidente.

Todo esto en las ultimas décadas se fue invirtiendo y ya las denuncias son contra los ministros o los presidentes. No importa lo que hicieron quienes tenían el deber funcional de intervenir en esas cuestiones, lo cual marca el altísimo grado de despolitización de todas estas denuncias.

¿Coincidís con la idea de Massa, esto de responsabilizar al presidente por los hechos que cometieron sus subordinados es un despropósito jurídico?

No creo en eso de la autoría mediata, por eso el fiscal se concentró mucho en pruebas que trataban de vincular a la ex presidente directamente con los hechos. Siempre entendí que ese podía ser un punto flojo de los procesos con esto que marca Massa, pero la verdad es que el fiscal presentó pruebas y habrá que ver que contesta la defensa.

Ese es un punto jurídico que va a tener que resolver el Tribunal junto con el tema de la asociación ilícita. En lo que no hay dudas, es que ha habido una tremenda defraudación a la administración pública de miles de millones de dólares, que nadie lo cuestiona. Estamos discutiendo si hay pruebas que demuestren la responsabilidad de la ex presidente o si la calificación de la asociación ilícita se puede aplicar a este tipo de casos, pero nadie esa defraudación al Estado, a todos nosotros.

