Luego de que algunos dirigentes y funcionarios se refirieran a la seguridad del fiscal federal Diego Luciani, a cargo de las acusaciones en la causa Vialidad, el juez Juan Ramos Padilla, cercano a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizó una fuerte comparación con el fallecido fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman.

Las declaraciones del magistrado se dieron en el marco de su defensa a la ex presidenta, y como respuesta a lo que había planteado el fiscal Carlos Stornelli, que había manifestado preocupación por posibles "vueltos" en contra de Luciani al exclamar, "Esperemos no sea un tiro como con Nisman".

El fiscal Diego Luciani y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ramos Padilla, miembro de la cámara del Tribunal Oral nº 29 porteño, dijo en declaraciones a Radio 10 que "hay que salir con cuidado a la calle porque el clima está muy feo". Entonces cargó contra Luciani y el fiscal coadyuvante Sergio Mola, a quienes acusó de "seguir fomentando el odio porque, sumado a la impunidad de los jueces que no respetan la ley, es una vergüenza".

"No vamos a permitir la violencia. Espero que los dirigentes estén a la altura de poder controlar de que no nos lastimemos porque siempre los muertos son del mismo lado", agregó. Entonces, en el programa que conduce Gustavo Sylvestre se planteó que la oposición habla de cuidar al fiscal Luciani, en referencia a la muerte de Alberto Nisman y la periodista Liliana López Foresi señaló: "Ya se sabe cuál es la última arma que pueden llegar a usar para la violencia extrema y ya lo hicieron una vez".

"Que le pongan un psicólogo para que no se suicide", le respondió Ramos Padilla.

Carlos Stornelli alertó por posibles "vueltos" contra el fiscal Diego Luciani: "Esperemos no sea un tiro como con Nisman"

Críticas al fiscal Luciani

En otro tramo de la entrevista, el juez se manifestó acerca del alegato de los fiscales en la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. "Fue un día histórico donde vimos un alegato que va a quedar en la historia. Están haciendo un papelón histórico, la hipocresía no se puede sostener", lanzó.

Además, criticó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazara el pedido que realizó la ex jefa de Estado para ampliar su declaración indagatoria, lo cual calificó como "barbaridad". "Es una grosería jurídica que nos hace pasar un papelón internacional", agregó.

Juan Ramos Padilla junto al médico y militante peronista Jorge Rachid.

"Esto ya no da más. Han cancelado a Cristina. Violencia es negarle también la palabra a quien se defiende", consideró.

Por último, realizó otra comparación, pero esta vez con el ex dictador Jorge Rafael Videla: "Que le pregunten a (el Juez) Ricardo Gil Lavedra si lo condenó a Videla por asociación ilícita. Y por qué no lo condenó. Y te va a decir 'porque no se puede'". "No hay asociación ilícita cuando uno fue electo para gobernar", sentenció.

FP/fl