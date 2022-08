De Strassera a Luciani

"Más allá de la participación personal, la cuestión es el argumento jurídico para una eventual codena de Cristina Kirchner. Apelamos a un texto de doctrina jurídica que tiene que ver con la responsabilidad del autor mediato, creada por el alemán Claus Roxin, uno de los penalistas de mayor influencia y reconocimientos académicos. Su teoría hace referencia a la autoría mediata por aparatos de poder. La utilizó en Alemania en los sesenta para referirse al régimen nazi. También se usó para los Juicios de Núremberg, los tiradores del Muro de Berlín, el juicio a Eichmann, la dictadura en Argentina y el caso de Alberto Fujimori en Perú. Por eso la unión con Strassera", decía Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este martes 23 de agosto.

"Sergio Massa tuiteo este lunes al respecto en defensa de Cristina, pero no es la cuestión de fondo. Hasta el propio Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la vicepresidenta, no discute que detrás del enriquecimiento de Lázaro Báez hay elementos claros de que fue ilícito. El tema central es la participación de la vicepresidenta en todo esto. Salvando las gigantescas diferencias con los juicios de la dictadura, tanto en ese momento, como con Hitler, era difícil encontrar pruebas escritas de lo que habían hecho, pero sí había una responsabilidad mediata", explicó el conductor.

Gregorio Dalbón: "Cristina Fernández va a poder ser candidata en 2023, no hay pruebas para condenarla"

La palabra de Cristina Kirchner

Luego se compartió con los oyentes del programa una serie de audios del 2016, cuando Cristina se presentó por primera vez ante la Justicia. "Me pueden meter presa, pero no van a poder callarme", decía en aquel momento. También manifestaba que "no podrían haberse consumado los atropellos sin la complicidad del Poder Judicial", haciendo una comparación con el caso de Hipólito Yrigoyen y el golpe que sufrió. "La proscripción otra vez en Argentina, qué poco originales", agregó la vicepresidenta. "El fallo, cuando esté confirmado, será después de que la vicepresidenta pueda ser relecta en cualquier posición para el 2023", analizó el periodista.

"Los argumentos moralizantes tiene un solo objetivo: ir por los derechos adquiridos", resaltó Cristina Kirchner. A su vez, se refirió a las investigaciones que le hicieron por el caso de la Ruta del dinero K y la comparó con la situación judicial de Mauricio Macri y su familia. "La única organización de la que formé parte fue del Poder Ejecutivo, a través de los votos, y también del PJ", sentenció la ex presidenta. "No tuve miedo ni les tengo miedo", enfatizó.

Carlos Stornelli alertó por posibles "vueltos" contra el fiscal Luciani: "Esperemos no sea un tiro como con Nisman"

"Sí, hay que tener miedo porque decenas de simpatizantes y detractores se manifestaron este lunes y la policía tuvo que intervenir. Tendríamos que cuidarnos que no se produzca la justicia de la calle", manifestó Fontevecchia. Por último, se escucharon las palabras de Cristina en el 2019, cuando se presentó por última vez y dijo que "a mí me va a absolver la historia y a ustedes los va a condenar la historia". "Es una paradoja porque en el Juicio a las Juntas algunos de los ex dictadores dijeron cosas parecidas y que la historia los iba a juzgar", cerró en la apertura del programa el conductor.

