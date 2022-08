El abogado defensor de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "Luciani y Mola están haciendo las cosas mal". Por otro lado, manifestó que "no hay una sociedad entre Lázaro Báez y Cristina" y, por último, aseveró que "Cristina va poder ser candidata en 2023, no hay pruebas para condenarla".

¿Imagina que una condena terminaría generando la misma situación que generó en Brasil, una situación de injusticia que termine siendo luego un impulso de una tercera presidencia de Cristina Fernández?

Entiendo que las injusticias son un búmeran y en general se cometen dentro del derecho y la Justicia. Cuando vemos que un juicio se hace tapa de diario, o se trata de buscar la posibilidad de matizar el nombre o la figura pública de ella, lo que se está haciendo es generar lo que el fiscal Diego Luciani y Sergio Mola trataron de convencernos: de que Cristina es la jefa de una asociación ilícita con el sentido común.

En el derecho, para que una persona pueda ser condenada, se necesita que haya pruebas en su contra y que le destruyan el principio de inocencia. Además, los fiscales deben velar por la legalidad del proceso. Cuando Mola dice que el lawfare no existe, se equivoca porque yo viajé en 2016 por casi toda Latinoamérica defendiendo lo que es la figura pública de Cristina.

¿Ve algún riesgo de que un fallo condenatorio impida su candidatura en 2023 o un fallo definitivo sería después de 2024?

Va a ser después del 2024 por una cuestión de tiempos. Ahora comienzan las defensas y, después, las réplicas del fiscal o de parte de las defensas, recién ahí el Tribunal se tomará un tiempo para dictar un veredicto y luego un tiempo prudencial para escribir los fundamentos. Sea absuelta o condenada, porque no mostraron pruebas, pero si la quieren acusar sin ellas se harán los recursos necesarios en Casación. Cristina va poder ser candidata en 2023, no hay pruebas para condenarla.

Son los mismos plazos de los análisis que se hacen y que se van a hacer en 2024.

Si. No sé si la Corte Suprema va a confirmar semejante barbaridad. No va a ser sencillo, hay mucha gente que terminará desilusionada porque se le está metiendo a la gente que Cristina es la jefa de una asociación ilícita y no hay chances reales o jurídicas. Hay un empuje de parte de algunos medios para convencer a la gente de que Cristina es la jefa de una asociación ilícita y no se puede serlo siendo presidente de la Nación y ella lo fue, además, se equivocaron en los años.

Soy de los que creen que cuando uno hace las cosas mal, debe pagarlas dentro de los parámetros de la Justicia. Luciani y Mola están haciendo las cosas mal y en algún momento van a tener que pagarlo con su cargo o el previcarato, que es el delito que se comete cuando se hacen resoluciones contrarias a derecho. Si hay pruebas, hay que mostrarlas y explicarle al imputado por lo que se lo está condenando.

No hay una sociedad entre Lázaro Báez y Cristina, lo de acusar a alguien de ser jefe de una asociación ilícita viene desde la dictadura para tratar de encarcelar a las personas que estaban dentro de la clandestinidad.

¿Qué estrategia desplegará la defensa para evitar la condena y demostrar lo que usted está diciendo respecto de los fiscales?

Habrá sorpresas en el alegato de la defensa. Es demostrar que la acusación no es nada. Si tuviéramos una prueba del fiscal que afirme que Cristina cometió el delito de ser la jefa de una asociación ilícita, uno podría decir que esa prueba se puede refutar con un testimonio.

La estrategia va a ser mostrar que lo que hicieron los fiscales fue una acusación ilegal y que leyeron el alegato, algo que está prohibido por el Código Procesal, que fue muy desprolijo todo lo que se hizo en este juicio y que también Luis Galli va a poner a los fiscales en el lugar que corresponden.

El fiscal no solo acusa, sino que representa a la sociedad y tiene que velar por la legalidad del proceso. Esto es constitucional, el fiscal no puede acusar sin pruebas.

Mi gobierno, el del FDT, se quedó corto en la defensa de su líder. En Comodoro Py te puedo asegurar que se hacen más negocios que buscar justicia. No pudieron condenarla en 2016, 2017, 2018 y ahora tampoco.

¿Cómo explica el enriquecimiento de Báez?

No lo sé, es una gran pregunta. Cristina no es su amiga. Es imposible darse cuenta de que su crecimiento solamente fue por trabajos normales. Lázaro era amigo de Néstor.

Si tuvieran un chat o un email ya lo habrían puesto. Solo hay una foto de cuando salen del santuario. Cuando Néstor murió no tuvieron más relación. Si Báez hizo plata cometiendo delitos, lo determinará la justicia.

¿Habría una responsabilidad de Néstor Kirchner entonces?

No sé. Porque tener un amigo que se haga millonario haciendo obra pública es delito. Si habría una direccionamiento de Néstor y se puede probar, ahí podría existir un delito. Es muy difícil defender a Cristina cuando todos los medios no hablan de los demás.

¿Existe alguna forma jurídica en estos grandes juicios de la historia en que la justicia saltea la existencia de una prueba y dice lo del sentido común?

El derecho creativo que decía Bonadio no existe. El tema de buscar la condena, porque debió haber sabido o imaginado, es muy difícil porque no se puede condenar a una persona sin pruebas de cargo. En este caso, no hay un solo testimonio que acerque a Cristina al delito en la Causa Vialidad. Acá no se encuentra un plexo probatorio y no hay dichos que achaquen pruebas como para poder condenarla a ella, que es inocente.

