Analista en Venezuela: Tensa vigilia y apuesta general al fin de la dictadura chavista

Luis Peche opina que, si se confirma la derrota de Maduro, Venezuela podría "reiniciar su juego político" formando parte de una "reintegración en el sistema internacional". Sin embargo, sostuvo que hay preocupación de que parte del actual Gobierno se aferre al poder por miedo a enfrentar a la Justicia internacional, en el marco de que están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad. “Es un rompecabezas que tiene muchísimas piezas que van sumando, y que pueden llevar a un colapso de la negociación”, alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Peche es consultor político venezolano, tiene un Máster en Consultoría Política de la Universidad Camilo José Cela, y es integrante de la Consultora Sala 58.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es la expectativa de lo que va a pasar el domingo en Venezuela?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hay muchísima incertidumbre. Creo que eso es lo primero que te puede decir cualquier persona que esté aquí en Venezuela esperando por el proceso. No tanto por un tema netamente de intención de voto, es lo primero que hay que aclarar, porque hay una consistencia, en los estudios de opinión que se han venido llevando a cabo en los últimos meses, en las encuestadoras que tienen cierto recorrido nacional midiendo esto en Venezuela, y un anhelo de cambio que se ve mayoritariamente en todos estos sondeos de opinión.

Más allá de eso, creo que es importante entender que no estamos asistiendo a un proceso de elecciones en condiciones normales. Para dar un poco de contexto a tu audiencia: quien está hoy como candidato a opositor, Edmundo González Urrutia, fue tercer sustituto, por llamarlo de alguna forma, de quien era la opción original de la oposición, María Corina Machado. Ella ganó las primarias el año pasado, pero no pudo ser candidata por una inhabilitación. Entonces designó a una sucesora, Corina Yoris, una académica de 80 años, a la que sin un motivo específico tampoco le fue permitido participar. Se suspendió esa candidatura, y la tercera persona, Edmundo González Urrutia, un embajador de carrera de 74 años, es quien termina finalmente siendo aceptado por el órgano electoral y las demás instituciones venezolanas como candidato.

Aun con todo esto, se ha sobrepuesto una persona que era prácticamente desconocida para los venezolanos, y termina remontando en muy poco tiempo, llegando a posicionarse como la primera opción a 48 horas del proceso. Pareciera que González Urrutia es la primera opción para ser el ganador de las elecciones de este domingo.

Analista en Venezuela: "La encuesta más conservadora pone a Edmundo González 25 puntos arriba"

Nicolás Maduro busca de su reelección, mientras que Edmundo González Urrutia representa a la oposición.

AG: Si esto es así como lo prevés, ¿qué reacción puede tener el Gobierno de Maduro?

Ahí es donde va el tema de la incertidumbre. Hemos visto mensajes cruzados por parte de distintos voceros de la cúpula gobernante en Venezuela. Algunos dicen que van a respetar los resultados, que están dispuestos a entregar el poder, y que serían una oposición incómoda, pero que podrían ser oposición, mientras que por otra parte hay amenazas y acciones que evidentemente te pueden decir lo contrario.

Solo para dar contexto a esta audiencia, en lo que va de campaña electoral, hubo más de 70 presos políticos vinculados a la campaña electoral. Personas operativas de los equipos operativos regionales de la campaña de Edmundo González, personas que ayudaban con temas logísticos, personas que simplemente asistían a las concentraciones y fueron apresadas. Hay, y obviamente están enterados en tu país, la no invitación de ciertos veedores internacionales, como el caso del expresidente Alberto Fernández, la delegación del canciller Murillo de Colombia, y miembros vinculados a la delegación de Brasil que tampoco pudieron asistir. Eso va en consonancia con amenazas de voceros del poder, incluido el propio Maduro, que han llegado a hablar de que una victoria de la oposición significaría un baño de sangre.

Obviamente, estas declaraciones son muy alarmantes y preocupantes, y entiendo que hay un esfuerzo bastante importante por parte de actores nacionales e internacionales por mantener la institucionalidad y el camino de la paz en Venezuela, pero es una amenaza que sigue latente y que no podemos dejar de mantener en el radar.

Elecciones en Venezuela: expectativas por lo que pasará el próximo domingo

Elizabeth Peger: Atendiendo a la repercusión interna que pueden haber tenido los pronunciamientos de varios referentes muy relevantes en América del Sur, como Lula y Boric, y la desinvitación a Alberto Fernández a participar como veedor de las elecciones. ¿Qué repercusión interna hay de estas críticas a la figura de Maduro?

Creo que hay que dividir esta respuesta en dos partes. Lo primero es evaluar cuál es el motivo por el cual no vienen, por qué terminan siendo desinvitados. Cuando revisamos la declaración del expresidente Fernández, o de los distintos voceros vinculados a este encontronazo con el chavismo, el Gobierno venezolano, son declaraciones bastante normales: se pide respeto a los resultados, mantenimiento de la democracia, que se acepte la victoria de quien gane y comience a ejercer.

Mientras tanto, la respuesta es completamente desproporcionada. Si el Gobierno utiliza esta respuesta tan desmedida con quienes han sido aliados históricos, ideológicamente y políticamente, pues el panorama de cara al domingo es preocupante.

Esperamos que esto nada más haya sido una escalada de retórica, que las acciones y esa desinvitación sea compensada con la participación de otros veedores que sí están aquí en el proceso, y que puedan dar fe de que las cosas se están dando de una forma u otra. Sin embargo, si el motivo de la no invitación del expresidente Fernández era que se iba a reunir con la oposición, pues pareciera que no es tampoco válido, porque cualquier observador internacional debería tener la capacidad de reunirse con todos los actores que participan en una elección y no solamente con un bando. Es lo básico en una democracia.

"Es el momento del cambio": la oposición venezolana cerró su campaña con acto multitudinario

Claudio Mardones: El otro interrogante está surgiendo desde Washington. Venimos siguiendo las expresiones. El último en hablar fue John Kirby, del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que dijo que están siguiendo lo que pasa con atención y que están expectantes. Desde la Casa Blanca reprodujeron algunas de las preguntas que inundan el escenario informativo previo a las elecciones. ¿Cuál puede ser la respuesta de Estados Unidos? Algunos consideran que puede sumarse a las advertencias si no hay un reconocimiento de las elecciones, y otros opinan que lo que habría sería una rearticulación de los acuerdos previos, que ya incluyeron la intervención de Noruega y un trabajo de negociaciones que suman los tres años.

Hay una subtrama paralela a este tema electoral, que va de la mano evidentemente, y es que en los últimos meses se confirmó que hay una negociación bilateral entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela, que se desarrolló en Qatar, y que derivó en un llamado acuerdo de Doha, un acuerdo del cual no se conocen los detalles en términos públicos, pero que podría incluir, por lo poco que se conoce, temas vinculados a migración y reactivación de comercio petrolero, entre otras cosas.

Así que creo que la posición de Washington ha sido más bien cautelosa con relación a este proceso. Tan solo a principios de mes hubo una nueva reunión, que sí fue pública, entre representantes del gobierno de la administración Biden y el gobierno de Nicolás Maduro, y esto significa que existe este canal bilateral de comunicación, que debe tener dentro de su panorama en qué términos se va a llevar a cabo esta celebración de las elecciones del domingo.

Pero también lo que viene después de esto, entendiendo el sistema geopolítico tan complicado que tenemos hoy, con guerra en Medio Oriente, en el este de Europa, y todo lo que conocemos que está pasando a nivel internacional, obviamente Venezuela puede comenzar a cumplir una función de más relevancia, por su tema energético, principalmente, pero también para toda la región. La situación de los migrantes venezolanos, que en Argentina conocen a plenitud, es un problema de políticas públicas para todos los gobiernos de la región. Por ende, desde Washington hasta Buenos Aires hay un interés de conseguir una solución real a partir de este 28 de julio, ojalá, y en los meses por venir.

El legado de Nicolás Maduro en Venezuela: colapso económico, represión, sanciones, crimen y éxodo

CM: En varias ocasiones tuvimos la posibilidad de seguir de cerca cómo fueron evolucionando esas negociaciones entre Washington y Caracas, donde hubo una interlocución que pasó, en su momento, por Europa. Ahí hay una serie de temas, las elecciones son una de las cuestiones, otro tema es el petróleo, y otro el embargo y la confiscación de bienes del estado venezolano en el exterior, y las consecuencias de ese embargo en la población. ¿Se puede destrabar eso a partir del lunes?

Se está buscando que sea así. Creo que el domingo inicia un nuevo tablero político, en el cual están esperando que todo el proceso se lleve a cabo con cierta normalidad, paz y que haya un respeto a los resultados. Se reinicia por completo el juego político en Venezuela. El gran objetivo de ese reinicio del juego es poder volver a una reinserción de Venezuela como un estado más de la región, en el cual hay una oposición, un Gobierno y una política de Estado, y se van solucionando los problemas de la ciudadanía. Creo que ese es el principal objetivo, tanto de la comunidad internacional como de la gran mayoría de los actores dentro de Venezuela que apuestan a esa reinstitucionalización del país.

Que se logre o no depende mucho de cuál va a ser la reacción del chavismo con lo que suceda el domingo, y es ahí donde está el principal nudo de incertidumbre. Creería, siendo optimista, que hay elementos para pensar que hay una buena parte del sector oficial que está dispuesto a aceptar los resultados a cambio de ciertos temas de inmunidad, respeto a sus garantías como actores políticos, temas que se pueden dar en cualquier tipo de democracia. Sin embargo, no podemos omitir que hay actores del chavismo que han participado, en los últimos años, en temas que están siendo actualmente investigados por la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, un tema que es muy delicado, una investigación que no prescribe y que, evidentemente, también significa para muchos de estos actores, un temor a enfrentar la justicia internacional, bajo lo cual hay motivos para pensar que algunos de estos sectores pueden intentar aferrarse al poder lo máximo posible.

Esto es un rompecabezas que tiene muchísimas piezas que van sumando, y que pueden llevar a un colapso de la negociación o que se genere, por lo menos, una frágil estabilidad que nos permita reinsertarnos nuevamente como país dentro del sistema internacional.

AG: ¿Estás cubriendo desde Caracas?

Sí.

AG: ¿El clima para el fin de semana como viene?

El clima aquí es perfecto, y el electoral se vive con mucho entusiasmo.

MVB FM