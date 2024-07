Analista en Venezuela: "La encuesta más conservadora pone a Edmundo González 25 puntos arriba"

Walter Molina destacó las irregularidades en el proceso electoral en Venezuela: “más 5 millones de venezolanos en el exterior no podrán votar porque así lo decidió el régimen chavista, proscribieron la candidatura de María Corina Machado, electa por más del 90% de los votos en una elección primaria, cambiaron centros electorales, apresaron personas y bloquearon medios de comunicación digitales”, señaló. Además, el politólogo venezolano radicado en Argentina pronosticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que el domingo habrá represión y terrorismo de Estado, aunque se mostró esperanzado: “creo que esta vez se puede vencer y rescatar la democracia”.

Walter Molina es un analista político venezolano radicado en Argentina

¿Qué expectativas tiene sobre el funcionamiento electoral para las próximas elecciones de Venezuela y cuál cree que será el resultado?

Estamos transitando un proceso electoral en una circunstancia no democrática. Precisamente, lo que se busca con esta elección es poder rescatar la democracia en Venezuela. Ya han habido diferentes arbitrariedades muy grandes, comenzando por el hecho de que más 5 millones de venezolanos en el exterior no podrán votar porque así lo decidió el régimen chavista, proscribieron la candidatura de María Corina Machado, electa por más del 90% de los votos en una elección primaria, cambiaron centros electorales, apresaron personas y bloquearon medios de comunicación digitales.

Hoy conocimos que un periodista argentino no pudo entrar al país y esto mismo ha ocurrido con varios periodistas. Estamos en un proceso sumamente complejo, pero sabemos que el deseo de cambio es muy grande. No hay una sóla encuesta que dé un número cercano entre Nicolás Maduro y Edmundo González. Hay encuestas que dan 25 puntos arriba, otras dan 30 o 40. El domingo habrá un proceso complejo, seguramente con represión y terrorismo de Estado, pero creo que esta vez se puede vencer y rescatar la democracia.

Hay encuestas que marcan un resultado contrario. ¿Normalmente no ocurre que hay un problema cuando uno cree en las encuestas que coinciden con lo que uno desea?

Lo que ocurre en Venezuela, y es algo que no es nuevo y no lo inventó el chavismo, es que, así como se crean falsos opositores o falsas instituciones, también se crearon falsas empresas encuestadoras que, con solo revisar su historial, uno puede darse cuenta de que no existen. No hay ninguna encuesta seria, reconocida y con una metodología bien hecha, que dé a Nicolás Maduro cercano a los números de Edmundo González. La encuesta más conservadora da 25 puntos arriba a Edmundo González y otras dan hasta 40 puntos.

Desde hace tiempo que vemos que el deseo de cambio en Venezuela es más del 80% de la gente. Esto tiene una lógica, porque este régimen ha mandado al exilio a más de 8 millones de venezolanos, ha creado una emergencia humanitaria compleja y que ahora mismo, mientras nosotros hablamos, está torturando a más de 300 presos políticos y distintas casas clandestinas.

¿Cómo imagina que podría ser el tránsito entre un régimen tan autoritario y el posible nuevo presidente de la oposición?

Esa es la palabra. Será una transición porque la elección es ahora, pero la toma de posesión de Edmundo González sería en enero. Serán 6 meses complejos, hay gente que habla de un escenario de un gobierno compartido, pero todo esto está muy en el aire. Lo primero que tiene que ocurrir es que el 28 de julio se tiene que dar la elección. Es fundamental la presión internacional para que se reconozcan los resultados y, a partir de ahí, hacer una transición hacia un régimen democrático en el cual Venezuela no vive desde hace más de una década.

Sabemos que los dictadores nunca quieren abandonar el poder, pero también sabemos que podemos forzar esa transición. Hay dos tipos de transiciones, las pactadas y las que son por quiebre, el chavismo tendrá que decidir cuál de las dos ocurren.

