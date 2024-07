El expresidente Alberto Fernández afirmó que el gobierno de Venezuela le pidió que no viajara como veedor en el marco de las elecciones que se llevaran a cabo el próximo domingo. "Debo aclarar que no comprendo tal malestar", dijo. En la semana, durante una entrevista, había expresado que si Nicolás Maduro perdía, debía aceptar la derrota, algo que no cayó bien en Caracas.

"Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección que se celebrará en ese país el próximo domingo. En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral", fue el descargo.

Además, se le aclaró que la molestia fue a raíz de "declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad".

La entrevista de la discordia fue en Radio Con Vos, donde el ex mandatario manifestó: “Estoy yendo para poder hablar con la oposición y escuchar antes sus preocupaciones y ver si puedo ayudar a corregirlas. Lo que quiero es que haya una elección transparente y lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y que los están deambulando por el mundo porque se fueron del país por la causa que fuera puedan volver”, opinó. Respecto a Maduro, sostuvo que "si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptarlo”.

En su comunicado vía X, Fernández agregó sobre el hecho: "Debo aclarar que no comprendo tal malestar. Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, “el que gana, gana y el que pierde, pierde” y si el oficialismo fuera eventualmente derrotado debía aceptar el veredicto popular".

Por esa razón, Fernández decidió no viajar para "no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral". Y cerró: "Mi mayor deseo es que Venezuela, que en estos años fue asediada por amenazas de invasión y lastimada en su economía por un brutal bloqueo, pueda celebrar sus elecciones de manera transparente y que el veredicto popular sea respetado cualquiera sea el resultado. Si ese objetivo se cumple, el pueblo venezolano recuperará la convivencia democrática y los millones de venezolanas y venezolanos que debieron emigrar podrán regresar a esa maravillosa tierra en la que nacieron. Hago pública esta situación con mucho pesar, pero con el único objetivo de expresar mis mejores deseos de que Venezuela tenga el mejor futuro que merece".

Las elecciones en Venezuela

Este 28 de julio se llevará adelante la elección en Venezuela, donde Maduro se enfrenta a la posibilidad de perder el poder que ostenta 2013. En ese marco, el jefe del comando de campaña oficialista, Jorge Rodríguez, llamó a los seguidores del chavismo a "tomar la gran Caracas” el jueves 25 de julio, donde realizarán actos en los 23 estados del país.

El legado de Nicolás Maduro en Venezuela: colapso económico, represión, sanciones, crimen y éxodo

Maduro también acusó a los opositores de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de "manchar el proceso electoral" al agitar en sus declaraciones el presunto fantasma del "fraude", una opción más que temible con el conteo en manos de un gobierno que ha hecho del encarcelamiento y tortura de opositores una rutina.

María Corina Machado, inhabilitada por la Contraloría de línea oficialista para ejercer cargos públicos y ganadora de las primarias opositoras en octubre de 2023, apoya como candidato a Edmundo González Urrutia, nominado por la principal coalición de oposición del país ante la imposibilidad de inscribir a la dirigente.

