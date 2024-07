Ariel Basteiro: "Se cree que en Venezuela habrá una elección con suma tranquilidad"

El ex embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, sostuvo que la premisa de los veedores electorales es la de "no inmiscuirse en asuntos internos" y se refirió a la desinvitación del ex presidente argentino: "El enojo con Alberto Fernández fue a partir de que dijo que se iba a reunir con la oposición". Además, detalló como será el proceso electoral en el país: "Es un sistema cruzado, se vota digitalmente, pero la computadora donde se elige al candidato emite una boleta que posteriormente se pone en una urna", contó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ariel Basteiro es uno de los veedores de la elección de Venezuela el próximo domingo. Además, fue embajador argentino en Bolivia en dos oportunidades y fue diputado nacional.

Alejandro Gomel (AG): Acá hizo ruido que Alberto Fernández fue invitado como veedor a Venezuela y luego le mandaron una carta para que no vaya. ¿Cómo ve esa situación? ¿Cuál es la expectativa de lo que pasará este domingo en las elecciones venezolanas?

Hoy empezó, a las ocho de la mañana, la veda electoral, con lo cual no hay más actividades políticas. Y ayer se coronó en un acto multitudinario y donde todas las fuerzas políticas se movilizaron para sendos actos. Por un lado, el oficialismo, con Nicolás Maduro a la cabeza, llevó a cabo un acto con 1 millón de personas en la avenida más importante de Caracas.

Elecciones en Venezuela: “Existe la tensión propia de un régimen que se niega a entregar el poder”

Mientras que en la oposición que disputa la presidencia con Edmundo González Urrutia también se movilizó en Caracas en pleno centro y se habla de una movilización de 500 mil personas. O sea, fueron dos masivas movilizaciones donde no hubo ningún tipo de conflicto, todo se desarrolló más que normalmente y donde se respetaron todas las condiciones que hacen a una campaña electoral.

Uno camina las calles de Caracas y ve repartido equitativamente las propagandas de todas las fuerzas políticas, lo que muestra que hay plena libertad para llevar adelante el proceso electoral. Por el sistema electoral que tiene, se cree que en Venezuela habrá una elección con suma tranquilidad y no va a haber ningún tipo de sorpresa.

Vale mencionar que Venezuela tiene un sistema electoral que es de voto cruzado, es decir, se vota digitalmente, pero la computadora donde se elige al candidato emite una boleta que posteriormente se pone en una urna. De esta manera, hay un conteo digital y hay un conteo que se hace de manera manual, como se hace en Argentina.

Cierre de campaña de Nicolás Maduro en Venezuela.

Y al coincidir ambos conteos está más que claro que el resultado es correcto y si llegase a haber algún inconveniente esa urna va a ser controlada en el recuento definitivo, como también se hacen los procesos electorales en la mayoría de los países del mundo. El proceso electoral venezolano es reconocido a nivel mundial como un buen sistema, por lo cual no tendría que haber ningún tipo de inconveniente al respecto, todo hace creer que el resultado que den las urnas va a ser el que eligió el pueblo venezolano.

La baja de Alberto Fernández como veedor de las elecciones venezolanas

Elizabeth Peger (EP): Hubo una situación complicada en donde el expresidente Alberto Fernández iba a participar como uno de los veedores especialmente invitados para las elecciones venezolanas, pero a pedido del gobierno de Maduro, se tuvo que bajar de esa participación. ¿Cómo recibieron en Venezuela esta situación?

Cuando uno llega aquí como veedor tiene que hablar justamente del proceso electoral, de que los centros electorales funcionen correctamente, de que el centro de cómputos funcione bien, de que se respeten las condiciones para llevar adelante las campañas electorales, de que haya libertades en la votación, entre otras cuestiones.

Es decir, hay una premisa que todos respetamos, que es no inmiscuirse en asuntos internos. Creo que el enojo con Alberto Fernández fue a partir de que dijo que se iba a reunir con la oposición. Yo no lo haría, ni me reúno con la oposición ni me reúno con el oficialismo. Vos venís a un control más administrativo y menos incluido en la política interna. Quizás ese fue el motivo por el que terminaron de desinvitar a Alberto Fernández.

El tuit con el que Alberto Fernández anunció que el gobierno de Maduro le informó que no será veedor en las elecciones.

En cuanto a opiniones, es un poco el juego de la democracia. Y no he visto enojos ni que haya generado molestia extrema las declaraciones de Lula o de Boric. Lo que sí te puedo decir es que aquí hay representantes muy directos y cercanos a Lula, que están como veedores. Y también los hay compañeros de los diferentes partidos políticos de Chile, que forman parte de la alianza de gobierno.

O sea, que los líderes hagan declaraciones u opinen al respecto está muy bien, y nadie se hizo demasiado problema por eso. Quizá la característica es que la forma que tiene Maduro y solía tener Chávez es de contestar o de opinar muy libre y abiertamente. Y eso creo que es más un trabajo que hacen los analistas políticos o incluso los periodistas en cuanto a ver niveles de conflicto, que a un conflicto verdadero.

La expectativa del pueblo venezolano: ¿El inicio de una nueva etapa?

Alejandro Gomel (AG): ¿Entonces, este domingo ves un clima de tranquilidad o pensás que se puede complicar, sobre todo cuando empiecen a conocerse los datos de las elecciones?

Por el momento, se ve suma tranquilidad. Mirá, hay más de 2500 periodistas del mundo acreditados y va a haber un número parecido de delegados de diferentes gobiernos y partidos políticos del mundo, con quienes estamos por reunirnos para hacer un encuentro internacional, y donde seguramente habrá autoridades electorales que son los que hicieron la invitación primaria.

Todo funciona normalmente en la ciudad, está en plena actividad y no hay mayor nivel de conflictividad. Y repito, hay que tomar lo que sucedió ayer a la noche: hubo más de un millón de personas movilizadas a muy poca distancia, con grupos políticos teóricamente antagónicos, y no generó ningún tipo de conflicto de ningún nivel.

Amenazando con "victoria o sangre", Maduro promete la “gran toma de Caracas” como cierre de campaña

Incluso los discursos de ambos candidatos fueron de un llamado a la unidad nacional, con lo cual, si esto es así, a partir de esta elección en Venezuela seguramente se inicia una nueva etapa, una nueva etapa de mayor convivencia y de mayor nivel de entendimiento entre oficialismo y oposición.

Al respecto de la unidad, si miramos el mapa de la región o del mundo, lamentablemente, los niveles de acuerdos entre fuerzas políticas divergentes no se están dando en ningún lado: el bolsonarismo no se sienta a hablar con el partido gobernante y lo mismo está pasando en Argentina con el gobierno de Milei, que tiene un discurso de agresividad permanente con todos los que no piensan igual que él.

O sea, aquellos que critican u objetan el nivel de democracia o el nivel de participación que hay en Venezuela, deberían mirarse para adentro antes de mirar y ver la paja en el ojo ajeno.

Elecciones en Venezuela: expectativas por lo que pasará el próximo domingo

AG: ¿Pero ves que empieza una nueva etapa a partir del domingo, más allá de quién gane?

Sí, creo que empieza una nueva etapa a partir de esta elección, si tanto Maduro o el Edmundo González llaman a la unidad nacional, como dijeron en sus discursos, empieza un nuevo periodo.

AG: ¿Hay un horario aproximado para que se pueda saber el ganador, más o menos? ¿O habrá que esperar?

Ahora vamos a hablar de eso, pero por lo que leí sería alrededor de las nueve de la noche, o sea, dos horas y media después que termine la elección. Esto es por lo que contábamos recién, hay un sistema digital y hay un sistema manual: el sistema digital tira un primer número que creo que se va a saber de manera pronta, apenas terminada la elección.

