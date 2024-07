Elecciones en Venezuela: “Existe la tensión propia de un régimen que se niega a entregar el poder”

El domingo 28 de julio finalmente se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, donde se medirá el régimen dictatorial de Nicolás Maduro contra Edmundo González Urrutia, que representa a María Corina Machado, impedida de postularse debido a una inhabilitación política. La campaña es bastante complicada y hay dudas sobre si Maduro entregará el poder en caso de perder. Con el fin de ampliar este panorama, este medio dialogó con el periodista venezolano, Juan Carlos Fernández.

“La situación ha sido compleja, esta es una de las campañas más sucias que hemos tenido en los últimos años en Venezuela”, comentó Juan Carlos Fernández. “Hay mucha tensión pero también mucha alegría, mucha movilización de calle”, agregó.

Posteriormente, Fernández planteó: “El presidente Maduro, que cuenta con los recursos totales del estado, está haciendo varios actos prácticamente en simultáneo, tiene una flota de aviones que lo movilizan por todo el país”. Luego, manifestó que, “la oposición va a realizar su cierre de campaña a las 4 de la tarde en la ciudad de Caracas y en algunas otras ciudades se harán actos”.

Es inminente la derrota de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela

“Hay la tensión propia de un régimen que se niega a entregar el poder”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Desde el punto de vista de las encuestas, Maduro es minoría, va a perder la elección si la gente va a votar, si se cumple todo lo que está previsto, Maduro perdería la elección y la incertidumbre es si entregará el poder en Venezuela”.

Por otro lado, el periodista venezolano señaló: “Hasta ayer teníamos problemas con la entrega de credenciales a los testigos de la oposición, ya ese tema se resolvió, lo anunció el candidato presidencial”. Desde el punto de vista de la movilización, remarcó que, “el gobierno cuenta con una movilización inducida propia de su maquinaria, la oposición cuenta con una votación espontánea, que en las encuestas aparece como mayoritaria”.

El proceso electoral presenta sistemas para ser completamente seguro

“El propio proceso electoral como tal no tenemos cuestionamientos, no hay cuestionamientos sobre él”, expresó Fernández. Para finalizar, dijo que, “está probado que es un sistema eficiente, si hay testigos no hay modo de que ocurra una alteración, la máquina de votar se activa con la huella dactilar del elector, por lo tanto, es muy difícil la multiplicidad de votos de una misma persona”.