Cómo impactan los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump en la cadena del agro argentina

En función de analizar el cambio drástico que atraviesa el escenario global debido a que Estados Unidos decidió aplicar nuevos aranceles a todos los países del mundo y China ya respondió con una tasa del 34% a productos estadounidenses, además de su efecto en el agro para Argentina, Canal E conversó con Maximiliano Moreno, director del Instituto Nacional de Alimentos (INAI).

La nueva estrategia de Estados Unidos

Según Maximiliano Moreno, “desde 1930, Estados Unidos no adoptaba una medida tan agresiva”, y la diferencia clave es que ahora lo hace siendo “el 25% del PBI mundial” y bajo un marco comercial institucionalizado. “Lo que está haciendo Estados Unidos es decir: estas reglas no me sirven más. Me han generado un fuerte déficit comercial”, afirmó.

Este cambio impulsa una reconfiguración del mapa comercial. “Ningún país va a ser indiferente”, remarcó. Luego, anticipó que algunos, como China, “ya empezaron a adoptar medidas de retaliación”, mientras otros “buscarán un nuevo status quo”.

El panorama de Argentina frente a este nuevo sistema de aranceles

Frente a esta tensión, Argentina avanza en negociaciones bilaterales. “Se celebró el primer encuentro con el secretario de Comercio de Estados Unidos y nuestro canciller Gerardo Werthein para minimizar el impacto de los aranceles y conseguir un paquete de 50 productos con arancel cero”, explicó Moreno.

Argentina exporta cerca de USD 2.000 millones anuales en productos agroindustriales a Estados Unidos, “menos del 1% de lo que importa ese país desde el mundo”, resaltó. En comparación, “Canadá y México tienen acceso preferencial gracias al T-MEC”, lo que deja a Argentina “en peores condiciones”.

¿Argentina podría librarse de algunos aranceles?

Sin embargo, la situación también ofrece oportunidades. “Podemos generar un acuerdo reducido que nos exceptúe de estas sanciones y nos permita avanzar más allá de los aranceles actuales”, comentó el director del Instituto Nacional de Alimentos.

También destacó que el mercado estadounidense es altamente diversificado: “No se trata solo de cereales y oleaginosas. Hay productos como miel, carnes, frutas, vinos y pesca que tienen alto valor agregado”.

En el marco de las negociaciones, Estados Unidos planteó exigencias normativas. “El presidente Javier Milei ya indicó que de los 16 requisitos planteados, hay 9 que ya se estarían cumpliendo”, expresó el entrevistado.