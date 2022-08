"Es una frase que se repite durante muchos momentos de la historia. El planteo de ella es que se trata de un planteo inválido y que la política la absolverá. El primero en utilizar esta frase fue el general Juan Lavalle, quien la dijo en 1828 y fue en plena guerra civil entre unitarios y federales", expresa Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este miércoles 24 de agosto.

Luego, realizó una recopilación de las figuras políticas más rutilantes que fueron las que también usaron la frase "La historia me juzgará". En ese sentido, mencionó los nombres del General Juan Lavalle (1828), Adolf Hitler (1924), Fidel Castro (1953) y Hugo Chávez (1992) en contextos de disputas de poder con guerra y enfrentamientos de por medio. En menor medida, Andrés Manuel López Obrador (1995) y Julio Cobos (2008).

Habiendo hecho esta breve introducción, el primer audio ubicó a la audiencia en contexto. "No sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario y no pasa nada. Se comprueba que Mauricio Macri siguió a las familias del ARA San Juan. Rodrigo Giménez Uriburu y Diego Luciani están protegidos. Los argentinos son los que sufren porque no tienen dinero", expresaba Cristina Fernández de Kirchner en un fragmento de su descargo.

Además, la ex primer mandataria y actual vicepresidenta agregó que "destruyeron lo construido en doce años. Se vivía mejor y que nunca, nadie puede decir que no. Luciani pide 12 años por ese motivo. El mandato de Néstor y los dos míos fueron los mejores gobiernos en décadas. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo", subrayaba ella, en parte de su defensa.

Previo a escuchar la palabra del fiscal Diego Luciani, el conductor aportó que "un alegato que no refuta las pruebas, sino que plantea el contexto histórico y que lo que se está juzgando no es los casos de corrupción en la obra vial de Santa Cruz, sino que lo se está juzgando es su gestión".

"Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo": Florencia Kirchner posteó el discurso de Cristina

El fiscal de la Causa de Vialidad solicitó la condena de 12 años para la vicepresidenta. Por otro lado, en el pedido "se la inhabilita especial perpetua para ejercer cargos públicos y pago de las costas".

Luego de escuchar la canción Elisabeth de Nino Bravo, Fontevecchia realizó hincapié en la frase de Cristina que menciona que "Me siento, soy boluda, eso yo soy. Soy la tonta". También, expresó su opinión sobre la vicepresidenta: "Los que escuchan este programa saben que yo pienso que no es una persona omnisciente y que comete muchos errores. Aprovechó muy bien la herencia y el viento positivo que dejó como inercia su marido. Desde lo económico está perdida".

Para finalizar, se dio pie al cuarto audio en el que Fernández aseveró que "¿Saben por qué hay una denuncia en Comodoro Py, pero no pasa nada? ¿Quién la hizo? La tonta". Posteriormente, el conductor culminó manifestando que "la historia me juzgará. Hitler, Chávez y Castro volvieron triunfadores porque fueron elegidos. En este caso, el kirchnerismo está en un otoño y tiene cada vez menos apoyo. Necesita que la sociedad esté a su favor y esto no estaría pasando. Tendrá que ser la historia y no la política reciente la que la juzgue".

BL PAR