Rubinstein-Luciani: punto de inflexión

Jorge Fontevecchia comenzó indicando que "hay una conexión, porque al mismo tiempo un juicio con un fallo adverso para la vicepresidenta pondría en riesgo la continuidad de la unión de la alianza gobernante, porque podría hacer responsable al presidente de su falta de suerte jurídica". Y agregó que: "paralelamente si tuviese éxito en la gestión económica, el nuevo Ministro de Economía también podría traer la ruptura de la alianza".

Según el conductor del programa, "conectar deviene de un verbo latino, nectare, que deriva a su vez de "nexo" y de ahí, viene nudo. A propósito de esto, hay una leyenda griega que contaba que los habitantes de Frigia decidieron consultar al oráculo para quien nombrar rey, y este dijo ´aquel que entrase por la puerta del Este acompañado de un cuervo posado sobre un carro, esa sería la persona que sería el nuevo monarca´. Así fue y esa persona, en agradecimiento, construyó un templo, y ató su lanza sin que nadie pudiera desatarla, hasta que Alejando Magno en el 300 AC, en su conquista del Oriente, cortó el nudo gordiano. ¿Será Massa el que corte el nuevo nudo que permita mantener única la coalición gobernante y hacerla competitiva en las elecciones?", se preguntó Fontevecchia.

A continuación, se compartió con los oyentes varios audios de especialistas opinando sobre el nuevo viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. Como Miguel Ángel Broda, su primer jefe en el que Rubinstein tuvo a cargo el área de Calificación de Riesgo: "Tengo una buena opinión, me parece un aporte positivo y necesario para este momento". Además, lo comparó con Fernando Henrique Cardoso y el Plan Real aduciendo que "las cualidades intelectuales de Cardoso era muy diferentes y al mismo tiempo el Plan Real fue hecho con pericia, aunque estamos estamos a años luz de eso", cerraba el economista.

Luego fue el turno de Sergio Berenstein, analista político, que afirmaba que "parece adrede que Massa lo invite a formar parte a Rubinstein, quiere dar una señal. Cómo hizo Cristina con Alberto Fernández y el propio Massa en 2019. Los tuit que puso Rubinstein son muy poco críticos con las cosas que dijeron Massa y Alberto sobre Cristina". Posteriormente, la voz de Santiago Fioriti sostenía que "Rubinstein es un economista que tiene bastante prestigio entre los economistas. Además su consultora es la que más acertó en pronósticos de crecimiento e inflación", explicaba el periodista especializado.

Roberto Cachanosky el último domingo manifestaba que "acabo de perder credibilidad, si dijo que el kirchnerismo destroza el país y después, por un puesto, se corrige, no se le puede creer. Él ya estuvo con el kirchnerismo, con Lavagna. Es algo ético, no puede formar parte de un Gobierno en donde se está demostrando pruebas contundentes de corrupción Si a mi me llamasen para acomodar un poco todo para el 2023, yo no aceptaría por una cuestión de dignidad", sentenciaba el especialista. Mientras que Alfonso Prat-Gay se preguntaba "qué visión de la economía va a primar. la de Cristina o la de Rubinstein, ya que son contrapuestas".

Luego, centrándose en el cierre de los alegatos en el Juicio Vialidad se repasaron varios audios del fiscal Diego Luciani a lo largo de agosto: "Los expedientes no hablan, gritan. Las licitaciones fueron direccionadas, se impedía la concurrencia de verdaderos oferentes y competían empresas del mismo grupo de Lázaro Báez. Esas empresas que acompañaban eran una fachada. La empresa de Carlos Wagner, amigo de De Vido", alegaba el fiscal.

Además, días más tarde, comentaba que "un argumento de la defensa fue que todo está avalado por el Congreso. No es así. Y también está clara la intervención directa de José López y de Máximo Kirchner, quien hasta 2015 no ejerció cargos públicos pero si estaba administrado distintos negocios de su madre".

Semanas más tarde, el fiscal afirmaba, "es temerario calificarme como el brazo ejecutor de no sé qué por jugar al fútbol. Una actividad recreativa no puede poner en tela de juicio la integridad con que me manejo en mi carrera. Llevo 30 años trabajando en la Justicia. En 2013 fui nombrado Fiscal General por quien hoy me recusa". Y cerró: "Lázaro Báez y su grupo compraron el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires", cerraba el fiscal que hoy finaliza su alegato.

