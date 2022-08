Santiago Fioriti: "Es probable que Macri esté pensando en la Presidencia, pero él tiene la idea de hacer un ajuste muy fuerte"

El periodista de Clarín y Todo Noticias, Santiago Fioriti, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y aseguró que Gabriel Rubinstein "es un economista que tiene bastante prestigio entre los economistas". Luego, agregó que "esto es lo que determinó que Massa lo tenga dentro de sus opciones para tomar el cargo" y, por último, aseveró que "es probable que Macri esté pensando en la Presidencia, pero él tiene la idea de hacer un ajuste muy fuerte.

En tu columna, vos planteabas el debate en el Gobierno sobre cómo hacer el ajuste. ¿Cómo creés que va a terminar resultando ese debate? ¿Quién va a terciar y ganar? ¿Qué tipo de ajuste se va a aplicar?

Es lo que está discutiendo en estas horas en el Gobierno. Por ahora, todo indica que el ajuste Sergio Massa va en esa dirección. Se supone que va a llevar adelante lo que le dijo al Gabinete, en la primera reunión, que fue el miércoles pasado, en el debut de él con el resto de los ministros donde dijo "Vamos a pisar el gasto y los ministerios tendrán que pedir puntualmente qué quieren hacer". Les pidieron 10 puntos por cada uno.

También dijo que "tenemos que ajustar el déficit, llegar a la meta que trazamos con el Fondo Monetario para diciembre". Al mismo tiempo lo que dice es que "vamos a ajustar tarifas. Vamos a hacer no solo lo que quería Martín Guzmán, sino que vamos a ser más duros".

La diferencia con Guzmán es que Massa se asegura, por el momento, el silencio de Cristina y la Cámpora que aún no han dicho nada sobre este plan de ajuste que tiene el ministro de Economía.

Me parece que el Gobierno está ajustando los ministerios, tratando de achicar el déficit fiscal y tratando de conseguir dólares que me parece que hoy por hoy es la meta más difícil del Gobierno, ya que necesitan para alimentar las reservas del Banco Central que están en un piso muy pero muy preocupante.

Esto es algo que a Massa lo desvela y que además del ajuste lo que está viendo es que no hay dólares y busca darle señales al mercado para que decir que esta vez es en serio. Veremos si esto se concreta, pero hoy el Gobierno te diría que prácticamente está en manos de él porque el Presidente aparece en un rol casi protocolar y menor, casi apartado del día día, ya que el que está guiando los pasos del Gobierno es el ministro.

¿Por qué crées que Massa no nombró a su viceministro? Cuando uno mira los diarios de ayer ve que no tiene ninguna posibilidad Massa de nombrar a quien había propuesto inicialmente y otros que dicen que por el contrario y que lo quiere en alguna posición dentro del Ministerio de Economía.

Vos te referís a Gabriel Rubinstein. Es un economista que tiene bastante prestigio entre los economistas, se dedica a la macroeconomía y que además a la hora de hacer pronósticos de crecimiento e inflación su consultora fue la que más acertó en el último tiempo.

Sergio Massa prepara un "puente al empleo" para beneficiarios de planes sociales

Esto es lo que determinó que Massa lo tenga dentro de sus opciones para tomar el cargo. Su gente estaba diciendo que iba a ser el dos del Ministerio de Economía y que Sergio se iba a dedicar exclusivamente a la rosca política e iba dejar en Rubinstein el manejo y armado de la macroeconomía del ordenamiento de los números más sensibles.

Cuando esto ocurre, lo primero que pasa es que se empiezan a viralizar las opiniones de Rubinstein en términos económicos que exactamente divergentes de lo que opina el kirchnerismo o el sector más vinculado a Cristina, pero al mismo tiempo, que creo que es el pecado mayor de Rubinstein, es que se burló en redes sociales sobre el proceso judicial de la vicepresidenta y la asocia con la corrupción.

Esto se transformó en un obstáculo muy importante porque surgió como una resistencia fuerte del cristinismo y de la Cámpora. Massa prometió designarlo a los pocos días y su entorno ya lo daba por hecho, pero la designación fue frenada. Están viendo qué hacer con Rubinstein. Entiendo que algún puesto le darán y difícilmente ahora sea el número dos del Ministerio de Economía, aunque yo hablé con gente muy vinculada a Rubinstein y dicen que él todavía no da por caída la operación.

Estaba de viaje hace diez días, volvió, se reunió con Massa y no sé si está esperando que desde el cristinismo le digan que lo nombre igual o sí está dilatando la situación buscando una alternativa. También es cierto que el ministro de economía tuvo muchos problemas, intentó poner referentes económicos de mayor renombre o peso.

No soy economista, pero si sé que él habló con Miguel Peirano, Martín Redrado, Emmanuel Álvarez Agis, Roberto Lavagna. Este último para que lo asesorara a tiempo completo y hasta el momento la respuesta siempre fue negativa con lo cual tiene un tema con la conformación del equipo.

No quieren trabajar en este Gobierno porque consideran que Cristina es un obstáculo difícil de sortear y que si no respetás un poco la línea histórica del kirchnerismo no te va a ir bien que es lo que le dicen al propio Massa.

Alberto Fernández, Cristina y Massa rearmaron la unidad pero ahora cada cual atiende su juego

Otro tema de tu columna es la interna en Juntos por el Cambio. ¿Qué posibilidades ves de que Mauricio Macri sea candidato a presidente?

Es probable que Macri esté pensando en la presidencia, pero él tiene la idea de hacer un ajuste muy fuerte, más que lo creo es lo que me cuentan. No lo va a decir, no le conviene y hay una estrategia detrás de eso.

Además, en sectores del conurbano tiene una imagen que está muy devaluada. Por más que a este gobierno no le esté yendo bien, no lo pone en una posición de privilegio. Es cierto que en Córdoba, Mendoza, Santa Fe mejoró. Ahora, si vos querés ser presidente tenés que tener ancla importante en el conurbano donde se le sigue reprochando los ajustes, la inflación muy alta, etc.

Está estudiando el escenario político y caminando el país. Genera resistencia desde la oposición porque dice que hay que realizar un fuerte ajuste desde el primer día.

