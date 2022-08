Raúl Kollman y la causa Vialidad: "Entre el fiscal y el juez había complicidad de movida"

El periodista Raúl "Tuny" Kollmann dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y desestimó la posibilidad de que la justicia proscriba a Cristina Fernández de Kirchner, de cara a las próximas elecciones en el 2023. "La Corte Suprema en su momento convalidó la candidatura de Carlos Menem que estaba condenado por el caso Armas y confirmada la condena por la Casación", comparó.

¿Cómo crees vos que sigue la estrategia de la defensa de la vicepresidenta a partir del rechazo de las recusaciones?

Yo trato de diferenciarme, en el sentido de que no soy abogado, soy periodista. Por lo tanto, en general rehuyo de los temas procesales, esa es la verdad. Para que la gente entienda, yo voy a un abogado de un narco o un corrupto, por ejemplo y le pregunto: "¿es culpable o no es culpable?" Me dicen a veces, "no hay pruebas". Yo nunca pregunto si hay pruebas o no, yo pregunto si es culpable o inocente. Si hay cuestiones razonables o no razonables, entonces la verdad que me guío mucho por la mirada más periodística.

Sobre este tema, me parece que era esperable que rechazaran todas las recusaciones, no se como seguirán las defensas, me importa más ver si aparece algún otro elemento que inculpe a quien sea en esta causa. No sé qué harán, si apelarán o no. Me importa, por ejemplo, lo que publicó ayer La Nación diciendo que hay unos mensajes entre José López y secretarios de Cristina Kirchner, si eso la involucra a Cristina o no. Ese tipo de miradas me importan más.

Generalmente es la dificultad que tenemos los legos de entender la diferencia entre justicia y derecho que para quienes son expertos en derecho, el tema no es si sea verdad o sea mentiras sino que haya pruebas. Nosotros tenemos una mirada del sentido de justicia y lo que nos importa es la verdad. Pero bueno, la verdad es demasiado metafísica para muchos abogados. Siguiendo con ese planteo, si el fallo pudiera salir en el momento del comienzo del año electoral o antes, ¿tiene algún valor político?

Desde ya que el fallo va a tener su influencia cómo la tuvo el 2019 y en el 2015. En el 2015 utilizaron mucho el caso Nisman. En el 2019 se utilizó este caso para hacer una foto antes de las elecciones. Se está utilizando la justicia para la política no sólo en Argentina sino en Brasil, en Ecuador y en varios países.

No me parece lo que dice Raúl Zaffaroni que alcance para proscribir a Cristina Kirchner porque la Corte Suprema en su momento convalidó la candidatura de Carlos Menem que estaba condenado por el caso Armas y confirmada la condena por la Casación.

Si el fiscal Luciani tiene relación de amistad íntima con uno de los miembros del tribunal y que también trabajan juntos en otras causas ¿Implicaría también que las otras causas tendrían que declararse nula?

Lo que sucede es que si a mí me llevan a juicio y el fiscal es amigo del juez, la verdad es que no hay equidistancia. Yo me sentiría en peligro de que me emboquen por decirlo de alguna manera. Entonces, no es una relación que tiene que ver con que trabajan juntos, son amigos, se ven todos los fines de semana, participan en una página donde hay un fuerte ataque contra Cristina. Me parece que había parcialidad de movida. Es lo que ahora se ve en Brasil, que entre el fiscal y Sergio Moro había chats y conversaciones.

Diego Luciani: "Hay una campaña para debilitarme"

La realidad es la siguiente, Lázaro Báez era el director del Banco de Santa Cruz, se mete en una empresa constructora, a partir de eso va armando un imperio con mucho personal y mucha maquinaria y domina la obra pública en Santa Cruz. A esto se agrega que todas las licitaciones las hizo Santa Cruz, las adjudicó Santa Cruz y las controló Santa Cruz. ¿Eso lo convierte en una situación ilícita nacional? A mi me parece que no.

MR PAR