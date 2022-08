Con la interna en stand-by, Alberto F va contra Macri

Con la interna en stand-by y ya sin la necesidad de defender los números de la gestión ante el propio Frente de Todos, Alberto Fernández vuelve a apuntar contra Mauricio Macri en cada acto de gestión. El jefe de Estado entiende que debe mantenerlo en escena y que, finalmente, compita. Son muchos en el oficialismo los que creen que si hay una posibilidad de ganar las elecciones 2023 es con el ex presidente del otro lado.

“No somos todos lo mismo”, es la frase que más repite Alberto Fernández para inmediatamente comparar su gestión con la de Mauricio Macri. Esta vez lo hizo en un acto de entrega de pensiones por discapacidad. “No todos tienen la misma mirada que nosotros, no todos piensan en esos derechos. Muchos creen que no debemos usar los recursos del Estado en atender con estos beneficios a las personas que lo están necesitando, pero no se trata solo de la pensión, sino que eso representa el acceso a la movilidad, a la salud, a la educación, que de otro modo no la tendrían”, dijo el jefe de Estado.

El Presidente y muchos dirigentes del oficialismo creen que Macri debe mantenerse en escena y aspiran a que se presente como candidato. “El líder de la oposición”, lo llaman desde un peronismo que se ilusiona con su postulación como única oportunidad de poder pelear la presidencia en 2023.

“Antes buscaban excusas para no dar pensiones; tenían cajoneados 145 mil pedidos”, dijo Fernández al entregar la pensión no contributiva número 200 mil a una persona con discapacidad. En este acto, explicó que el Gobierno “no está dando nada trucho ni malgastando la plata del Estado”, sino que se está “poniendo recursos para que las condiciones de igualdad no se pierdan, porque es ahí donde tiene que aparecer el Estado para dar igualdad”.

Esto fue una respuesta a las declaraciones del ex ministro de Economía de Macri, Nicolás Dujovne, quien aseguró que se debe revisar “la mayoría” de las “pensiones por invalidez” porque considera que “la mayoría son truchas”.

Además, explicó que “no es una dádiva del Gobierno, es un derecho que tienen” . Y detalló que en la Argentina hay “más de 5 millones de compatriotas que padecen algún tipo de discapacidad, que es el 13% de nuestra población; un número importante que nos obliga a prestarles la atención que merecen”.

Al recordar la baja de la asistencia para la discapacidad que se registró durante la gestión macrista, el Presidente insistió en diferenciarse de Macri: “Si esos números fueran los de mi gobierno, me llenaría de vergüenza; un gobierno que además tuvo una vicepresidenta con discapacidad”.

Durante el acto de este viernes, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, también disparó: “Dujovne no solo miente e intenta sembrar dudas sobre las pensiones, sino que desconoce de lo que habla. Ellos eliminaron 170 mil pensiones, cajonearon 145 mil expedientes y plantearon que la política social tenía que ser la política que se cierra en un Excel”, aseguró el funcionario sobre bajas que “la propia Justicia obligó a restituir”.

Con la interna en stand-by, también hubo un momento para hacerles un guiño a las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina. “Lo que estoy haciendo yo ahora no es una excepción, sino que es lo que hemos hecho siempre. Entre 2003 y 2015 se reconoció la gratuidad del transporte, se ratificó la Convención sobre las Personas con Discapacidad y se le otorgó rango constitucional; se instituyó la AUH, que en discapacidad triplica su valor, entre otras medidas”. Se terminaron las semanas en las que el Presidente y la vicepresidenta utilizaban los actos para acusarse mutuamente.

Argentina condenó a Nicaragua

El gobierno argentino votó este viernes a favor de la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que marca preocupación ante la creciente violación de los derechos humanos en Nicaragua.

La nueva sesión extraordinaria de la OEA tuvo como objetivo considerar “la situación en Nicaragua”. Allí Argentina, junto a 26 países, aprobó la resolución que muestra preocupación ante la violación de los derechos humanos en el país centroamericano. También hubo cuatro abstenciones y un voto en contra.

Argentina reiteró en Washington “la importancia de restablecer los derechos y libertades públicas en Nicaragua”. Según explicaron desde el Gobierno, esta posición “obedece a la línea de política exterior fijada por el canciller Santiago Cafiero en reiteradas oportunidades”. Y recordaron que el 8 de noviembre pasado, tras conocerse los resultados electorales en Nicaragua, la Cancillería expresó su “preocupación ante la detención de dirigentes opositores, así como la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población”.