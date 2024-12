Javier Milei trató al periodista Rolando Graña de "operador inmundo" y le exigió que pidiera "disculpas"

El presidente Javier Milei arremetió duramente contra el periodista Rolando Graña desde las redes sociales. Lo trató de "operador inmundo" y le advirtió que si no pide "disculpas" en su programa de televisión y reconoce haber "mentido de modo intencionado", continuarán con una demanda que ya inició Karina Milei.

Todo se inició a partir de una serie de audios que Graña reprodujo en su programa, y que atribuyó dicha conversación entre la secretaria y hermana del mandatario y el ahora ex senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por intentar ingresar de madrugada al país con 211 mil dólares no declarados.

Lo cierto es que Karina Milei negó esta información y aunque sería cierta la participación de Kueider, del otro lado sería otra Karina la involucrada. Por eso, le iniciaron una demanda a Graña y al canal A24, pidiendo una serie de condiciones bastante elevadas para retirar la acción judicial.

Karina Milei intimó a Rolando Graña y le exigió una donación millonaria por difundir audios que la vinculan con Edgardo Kueider

Graña reconoció públicamente su equivocación, aunque por redes sociales. Ante esto, el jefe de Estado reaccionó furioso: "Operador inmundo parece que no has entendido las condiciones. Tenés que hacerlo en tu programa pidiendo disculpas y admitir que has mentido de modo intencionado. Al mismo tiempo vos y tu grupo deberán donar $ 5M . CIAO!". Y agregó un dardo también para el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), al pedirles "háganse cargo porque uds. apañan".

Esta fue la reacción de Milei al posteo que había hecho el periodista, donde aclaró, en mayúsculas: "POR SI NO QUEDÓ CLARO: NO ERA KARINA MILEI LA QUE NEGOCIABA CON EL SENADOR KUEIDER, ERA CARINA IVASCOV, DIRIGENTE POLÍTICA DE ENTRE RÍOS".

La intimación de Karina Milei a Rolando Graña

Karina Milei había intimado al periodista por atribuirle una serie de audios entre el senador detenido Edgardo Kueider y una mujer a la que se refiere como “Karina”, que sugieren una negociación entre el legislador de origen peronista y la hermana del Presidente (LLA).

Tras la publicación de los audios, la funcionaria presentó una carta documento en una oficina del Correo Argentino en la que le solicitó a Graña que se retracte en un plazo de 24 horas y negó haberse comunicado con el senador entrerriano, detenido al intentar ingresar a Paraguay con una mochila en la que llevaba más de USD 200.000.

Javier Milei, sobre Kueider: "Si es un corrupto, lo tienen que echar a patadas"

A su vez, le exigió al periodista una donación de 5 millones de pesos a una entidad de bien público, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales contra él.

"Me dirijo a Usted a fin de que en el plazo improrrogable de 24 horas haga saber en su canal y también en su programa 'Rolando-GPS' que las afirmaciones sostenidas por el Sr. Rolando Graña en cuanto adjudicó supuestos audios del Sr. Kueider como enviados a mi persona son falsas", indicó la hermana del Presidente en la nota dirigida al conductor y a América TV.

De acuerdo con el escrito presentado por Karina Milei, los audios que Graña difundió son falsos y fueron publicados con el objetivo de “dañar su imagen, la del partido La Libertad Avanza y la del presidente de la Nación”.

Qué decían los audios de Kueider

Los archivos fueron difundidos por el periodista esta semana en su programa GPS, emitido por A24, luego de que Kueider fuera detenido en Paraguay por “tentativa de contrabando”, y demuestran un presunto acuerdo entre el legislador y Carina Ivascov, una dirigente entrerriana que mantiene una disputa con el gobierno por el uso del nombre "La Libertad Avanza" para un partido político.

"Hola Karina, ¿cómo andás? Si querés nos juntamos la semana que viene, no sé quiénes dicen que se juntaron conmigo, pero esta última semana han estado pidiendo fundamentalmente de mi lado que ayude a terminar de inscribir el PCP (Partido Conservador Popular), porque no se estaban inscribiendo", comenta el senador en uno de los audios.

Primer año de Milei: las 10 peleas más violentas del presidente

En otro de los audios, Kueider le recuerda que "la estrategia es la misma y que lo que hablamos es siempre lo mismo". "Me sirve Milei jugando y una elección simultánea y con él jugando, armando una lista acá en Entre Ríos, sino es muy difícil", se escucha decir al entrerriano.

Si bien las respuestas de la presunta interlocutora no salieron a la luz, Rolando Graña difundió los archivos y aseguró que la mujer a la que se refería Kueider se trataba de Karina Milei.

