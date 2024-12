Primer año de Milei: las 10 peleas más violentas del presidente

El presidente Javier Milei cumplió su primer año de gestión este martes 10 de diciembre, marcado por un estilo de discurso que desde su campaña electoral había anticipado: vulgar, irascible y confrontativo con aquellos que fueran marcados como sus enemigos.

A continuación, un repaso de las peleas más impactantes que mantuvo desde que asumió como jefe de Estado.

El cajón de Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei se metió este año en la interna del Partido Justicialista, que por un momento enfrentó a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y al gobernador Ricardo Quintela, y dejó una frase que generó un fuerte repudio desde los sectores opositores y el kirchnerismo. Es que dijo que le “encantaría poner el último clavo al cajón del kirchnerismo”.

“No es un problema para mí, pero sí para la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro”, lanzó.

A pesar de esa polémica expresión, el confrontamiento con la exmandataria fue constante, con cruces desde sus cuentas oficiales de X. “¿Así que ahora también me querés matar? Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces. Y como no tenés las más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole ayuda a Macri”, le respondió Cristina Kirchner.

“Tinturelli”, “pautero” y el festejo del conflicto económico de PERFIL

Milei, en una entrevista con Alejandro Fantino, identificó irónicamente como “Tinturelli” a Jorge Fontevecchia, fundador de la Editorial Perfil, y luego dijo que, a su juicio, su medio “está camino a la quiebra”. Y lo festejó: “¡Qué bueno! Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvó la política y ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra”.

Fontevecchia reaccionó: “Fuerte ¿no?”. Y luego destacó: “Mire, presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar; no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas; no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner; tampoco va a poder usted”, afirmó.

Ese ataque al periodista y empresario de medios continuó con un episodio legal que, tras la apelación de Perfil, deberá volver a investigarse si el jefe de Estado no incurrió en un ataque a la libertad de expresión y una injuria.

“Jamoncito” y “Bicho cruel”: la constante interna de Milei con Villarruel

Las internas entre Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel existieron desde el momento en el que se confirmó la fórmula electoral. Ella siempre buscó diferenciarse e imponer su propia agenda. Sin embargo, pasó mucho tiempo, muchos “off the record” y muchos funcionarios del Gobierno mandados por el presidente y su triángulo de acero (su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo) a criticarla públicamente hasta que el propio Milei reconociera esta interna.

El primer episodio donde se dejó de ocultar fue cuando Milei en una entrevista cuestionó la foto de Villarruel con María Estela Martínez de Perón. “Yo no lo hubiera hecho”, diferenció. Pero el punto donde ya se tocó fondo fue semanas después, cuando el mandatario dijo que la vice estaba “más cerca de ser casta”.

"Ella no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones (...) tampoco participa en las reuniones de Gabinete", dijo el presidente y afirmó: "Ella en su visión muchas de las cosas de lo que nosotros hacemos, está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que es lo que nosotros llamamos la casta".

La pelea diplomática con España y el Gobierno de Pedro Sánchez

Otra de las peleas que dieron mucho que hablar fue cuando el Gobierno de Milei se empecinó en criticar al Gobierno español. El pasado 21 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, había anunciado la retirada “definitiva” de su embajadora en Buenos Aires después de la negativa de Javier Milei a disculparse por sus declaraciones. Este último había arremetido contra el Gobierno y la esposa de Pedro Sánchez en un acto de Vox celebrado en Madrid. Allí, acusó de “corrupta” a Begoña por su situación judicial.

Pedro Sánchez

También había tildado al mandatario europeo de “cobarde” y “totalitario”, y señaló que se “creía dueño del Estado”. Las declaraciones de Milei culminaron con un mensaje que generó malestar en el Gobierno español: “Sánchez se esconde entre las faldas de las mujeres”, había dicho.

Recién ahora, seis meses después, Pedro Sánchez buscó retomar la relación con la Argentina y volver a designar un embajador para el país.

El ataque al gobernador Torres con burlas al síndrome de Down

En medio de una pelea de los gobernadores con Javier Milei, el mandatario tomó de punto a Ignacio Torres, del PRO. La polémica se inició en una publicación a la que Milei le puso “me gusta” en la que se ve una foto de Torres editada con las características de síndrome de Down y el logo del correo de Google, Gmail. El tuit que aprobó el mandatario decía junto a la imagen: “Que ‘#NachitoabrielGmail’ sea tendencia ya”.

“¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con síndrome de Down?”, expresó el mandatario de Chubut.

Los “fideos con tuco” de Melconian

Milei también supo ganarse enemigos hasta dentro del PRO, aliados fundamentales del oficialismo no sólo para ganar en el balotaje ante Sergio Massa sino que para lograr aprobar o vetar las voluntades del Ejecutivo en el Congreso. Uno de esos casos fue el del economista y candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich (hoy ministra de Seguridad de Milei), Carlos Melconian.

“Quizás por ignorancia o resentimiento dicen que no hay plan de estabilización. Pero entonces, ¿cómo es que baja la inflación?”, sostuvo el presidente frente al auditorio y luego, sin nombrarlo, cargó contra Melconian directamente: “Había uno que decía ‘fideos con tuco’... Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error. Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento... La vida es así”.

El ofensivo mensaje iba para el economista que había criticado el plan de dolarización que prometía Milei. “Si vos me invitás a comer fideos con tuco, y yo llego y no tenés ni fideos ni tuco, digo: ‘Me invitaste a no comer o a otra cosa’. Si me esperás con papa y huevo, voy a decir: ‘¿No te habrás equivocado?’. Los fideos son los dólares para dolarizar. Tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. El tuco son los pasivos del Banco Central”, señaló en ese entonces.

“Voy a decir algo que no va a ofender al número uno de todo esto, que es el señor ‘Rolo’ Villar, que muchas veces escuché ha sido el maestro de quien voy a nombrar ahora: me gusta más como me imita Tarico. Le sale mejor. Y Rolo, que es un grande, no se va a ofender; porque escuché a Tarico decir que Rolo era el maestro de él. Yo creo que con un poco más de práctica le va a salir al presidente”, respondió el economista, que se retiró del lugar cuando escuchó la burla de Milei.

El “enano comunista” de la provincia de Buenos Aires

Bastante tiempo había pasado ya para junio de este año sin que Milei confrontara con el político en funciones más relevante de la oposición, además de estar en sus antípodas ideológicas. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, tuvo que oponerse fuertemente a la ley de Bases en el Congreso para ganarse el insulto.

Mientras la ley de Bases comenzaba a discutirse en el Senado, Milei aprovechó para insultar a los legisladores nacionales y también a Axel Kicillof. Furioso porque el gobernador genera déficit fiscal, lo llamó "enano comunista".

"Me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada para lograr quebrar el déficit fiscal", aseguró tras referirse a los diputados como un "conjunto de brutos, chorros y delincuentes que lo único que quieren hacer es reventar el equilibrio fiscal para voltear al Gobierno, es decir, unos destituyentes".

Mientras hablaba de los pasivos no remunerados que, según Milei, el Gobierno fue bajando, se refirió a la situación del Banco Provincia. Los números que maneja el presidente indican que la entidad bonaerense tiene 3 billones de pasivos no remunerados. "Como el enano comunista genera déficit fiscal tiene recontra exigido al Banco Provincia, tomándole financiamiento", dijo sobre Kicillof.

El día que llamó a un periodista “señor domado”

En uno de los pocos encuentros oficiales que Milei mantuvo con los periodistas acreditados de Casa Rosada, hubo uno que no podía dejar de mantener su estilo confrontativo. Saludó al trabajador de prensa Fabián Waldman de FM La Patriada, quien habitualmente está presente en las conferencias de prensa de Adorni y ha protagonizado varios cruces con el funcionario.

Fabián Waldman

“Buenos días señor domado”, le dijo Milei al trabajador de prensa al momento de saludarlo. “Te hicimos famoso, eh?”, reiteró. “No fue por mi culpa señor presidente”, le respondió Fabián. Luego por redes, muchos hicieron tendencia "señor domado" y se burlaron del periodista.

Lousteau, de los primeros enemigos que tomó de punto

Desde que asumió, Milei mantuvo un estilo revolucionario en sus redes sociales, ya que eligió compartir constantemente noticias y opiniones, sin importar si tenían información falsa o contenían insultos, algo inaudito en un presidente. Pero la que hizo sobre el senador nacional Martín Lousteau fue a través de Nicolás Márquez, quien en su cuenta se presenta como “escritor-conferencista internacional-abogado, diplomado en filosofía tomista. 15 libros, derecha”.

Márquez apuntó contra los que critican al presidente. “Actorcitos de reparto, figurones domésticos y cabeceadores de fetos ¿no es así Lousteau?”. Esos pocos caracteres fueron retuiteados por Milei. El titular de la UCR le respondió, pero prefirió profundizar en las críticas al Gobierno por el DNU y la ley ómnibus y le aconsejó que deje las redes sociales.

A lo largo del año, Milei siguió apuntando contra Lousteau como un "kirchnerista de closet", un "camaleón que busca acomodarse para conseguir cargos" y "un incompetente sistemático".

Alejandro Alfie, el apuntado por el aparato paraestatal de trolls

El caso del periodista Alejandro Alfie es el de uno de los periodistas más atacado por el aparato paraestatal de trolls que acusan la dirección inorgánica de Santiago Caputo. Sin embargo, se vuelve mucho más explícito cuando el señalamiento digital lo inicia el propio presidente.

Es así, Milei reposteó y sigue reposteando tuits que hasta llegaron a pedir la compra de acciones de Clarín para en la próxima asamblea pedir la desvinculación del periodista, sólo por escribir un artículo que señala las identidades de quienes manejan este aparato de comunicación libertario. "Ensobrado" se queda corto entre los agravios que recibió el periodista, así como la mayoría de la prensa que cuestiona alguna medida del Gobierno.

El conflicto llevó incluso hasta que uno de estos militantes dueños de la ola de trolls le iniciara una demanda por 20 millones de pesos a Alfie sólo por revelar su identidad.

