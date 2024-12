Defensa de la "casta" en el oficialismo y "ataque de moral" en el peronismo

Hasta las 9 de la mañana del lunes estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof especulando con ir o no a Moreno a la reunión convocada por el diputado Máximo Kirchner dentro del PJ bonaerense. Las dudas estuvieron hasta el filo del reloj, pero finalmente decidieron estar para evitar la foto de la silla vacía. El vínculo ya está roto, pero no estar implicaba un desaire difícil de tragar para Cristina Kirchner, también invitada por su hijo. Los lugares fueron elegidos con cuidado. En una punta, el titular de La Cámpora. En la otra, el gobernador. En el medio, Sergio Tomás Massa, Cristina y Mariel Fernández, la intendente del municipio. Las fotos enviadas por los voceros de la expresidenta se encargaron de reflejarla sonriendo con todos. Menos con Kicillof.

Surcos de deudas

Donde no sobran sonrisas es en el sector del agro. El aviso de la empresa santafecina Surcos, líder en el mercado de fitosanitarios, sobre su incapacidad para cumplir con dos instrumentos de deuda, uno por 3,5 millones de dólares y otro por más de 9.300 millones de pesos, fueron una señal de alerta que dejó a varios jugadores atónitos. Como si se tratara de un posible efecto dominó, se comenzaron a mencionar empresas que podrían tomar la misma decisión. Otras del sector y algunas vinculadas a Energía, quedaron en la mira. "Si hay una sensación de que no hay consecuencias, otras empezarán a buscar financiamiento de la misma manera", disparó un acreedor a PERFIL. Algunos plantearon un problema a futuro: "Cuando alguien salga a financiarse para ampliar, pocas manos aparecerán con este escenario".

Desde la compañía aseguraron a este medio que nada cambió en la manera de trabajar: "No hay riesgo de trabajo y se están renegociando las deudas de corto plazo. Esperemos encontrar una solución en diciembre", señalaron. Dónde sí hubo despidos estos días fue en la empresa Avon. Sus trabajadores denunciaron la salida de 298 empleados sin previo aviso. En paralelo, Granja Tres Arroyos está en proceso preventivo de crisis y hay deudas en sueldos. Su dueño, Joaquín De Grazia había dicho semanas atrás: "Veo un futuro extraordinario. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande entre todos para que de una vez por todas la inflación sea derrotada, la gente viva mejor y el consumo vaya creciendo en función de que la gente pueda ir ganando un poco más de bienestar".

Ataque de moral y defensa de la casta

El Gobierno saldrá a dilatar y bancar todo lo que pueda la presión del peronismo para expulsar del Senado al descuidista Edgardo Kueider, detenido en Paraguay tras ingresar a ese país con más de 200 mil dólares sin declarar. Es que ahora el PJ tiene un verdadero ataque de moralidad. ¿La alternativa? Suspenderlo. Pero no sacarlo del todo para evitar que su reemplazo sea una senadora camporista. Lo va a proteger no porque lo quiera o crea que vale la pena, sino porque la salida de Kueider representará perder votos clave en el recinto. No es uno solo como se ha dicho durante todos estos días. Es mucho más que Kueider. En septiembre se conformó un interbloque llamado "Las Provincias Unidas", suscrito por Unidad Federal, Cambio Federal, Despierta Chubut y Movimiento Neuquino. Son 6 votos que se muestran cercanos a La Libertad Avanza. Ante la presión opositora, un integrante de ese bloque alertó a Casa Rosada: "Somos varios acá", fue el whatsapp que recibió este funcionario clave para entender el trabajo político. Por esa razón, en el Gobierno creen que soltarle la mano a un aliado como Kueider traería consecuencias inmediatas. Así, no queda otra que defender a "la casta". Una espada legislativa del Gobierno confirmó a PERFIL que se tomarán medidas, pero no "corridos por el kirchnerismo que ahora tiene un ataque de moral europea".

Los negocios de la esposa de Ritondo

En simultáneo, una investigación de la periodista Emilia Delfino en ElDiarioar reveló propiedades sin declarar por parte de Romina Aldana Diago, esposa del jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo. Su participación está inmersa en una intrincada red de sociedades offshore y la adquisición de propiedades en Florida, Estados Unidos. La información sigue las complejas estructuras financieras que vinculan a la familia Ritondo con bienes por más de 2,6 millones de dólares. Según documentos confidenciales y públicos, estas operaciones están vinculadas a jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida. A pesar de la fuerza de los documentos, ningún fiscal actuó de oficio. Quizás la cercanía con Mauricio Macri hizo al Poder Judicial pensar dos veces antes de actuar. Otros creen que Macri estaba al tanto de lo que podía llegar a publicarse y no hizo nada para frenarlo. En medio de este escándalo, volaron los carpetazos por fiestas del poder judicial. El fiscal Ramio González quedó en el ojo de la tormenta por una fastuosa fiesta en Costa Salguero. Fueron todos. Entre ellos Daniel Angelici, Ricardo Lorenzetti, Ariel Lijo y Gerónimo Ustarroz, hermano de Wado De Pedro.

La hermana Karina



Por estos días se conoció el libro "Karina" de la periodista Victoria De Masi. Allí relata la historia de como Karina Milei, hermana del Presidente de la Nación, llegó a convertirse en la mujer con más poder dentro de la política argentina. La secretaria general de la Presidencia no accedió a ser entrevistada por la autora; sin embargo, ya está al tanto de todo lo que contó en la investigación. Detalle que llamó la atención, el libro cuenta que los hermanos Milei hacen el "click" de entrar a política tras una larga cena con el gremialista Marcelo Peretta. Luego de cenar, el anfitrión les dijo "todo bien con tus ideas Javier, pero tu nombre no está en la boleta". Tras esa frase, volviendo en auto, Karina Milei y su hermano decidieron meterse. El resto es historia.



Los hermanos Moyano

En el palo gremial, Octavio Argûello fue el elegido por Hugo Moyano para asumir como representante de Camioneros dentro de la CGT para reemplazar a Pablo Moyano, quien pegó el portazo sin advertir las consecuencias de su decisión. Una vez más, su padre tuvo que salir a remediar los errores de su hijo y dejó allí a un dirigente del gremio, exdiputado nacional, para no perder pisada dentro de la central obrera, menos cuando el año que viene se anticipan elecciones importantes. Casi en paralelo, su hermano Facundo insiste con su proyecto de democracia sindical. Dos gotas de agua.