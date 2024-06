Grave denuncia de Carina Ivascov por la creación de “La Libertad Avanza”

La dirigente política Carina Ivascov realizó una dura denuncia contra el gobierno de Javier Milei. En efecto, sostiene que la amenazan, hostigan y quieren sacarle el nombre del partido que, según ella, dice tiene patentado. En este sentido asegura: “Dentro de la asociación civil Realizar, con personería 1067, creada en el año 2008, de la cual yo soy presidenta, en el año 2020 crearon los jóvenes un proyecto con canal multimedia llamado Libertad Avanza, el cual tiene dominio con una franquicia por la que se paga todos los años un monto específico bastante elevado y además se abonan impuestos mensualmente. Así tengo el precedente en tiempo y derecho del uso del nombre como ONG con personería”.

En cuanto al nombre “La Libertad Avanza” que origina esta disputa, Ivascov rememora: “En el 2022 fundé el partido La Libertad Avanza, primero lo patenté en el INPI y soy propietaria intelectual del nombre; cuando lo hice nadie se opuso. Incluso el mes de Agosto de ese año en Santa Fe intentaron hacer la confederación de partidos usando el nombre LLA, yo me presenté y Javier Milei me salió de testigo explicando que lo había usado en la elección de 2021 pero de forma transitoria, que el nombre lo había usado como nombre de fantasía y que volvía a su dueña”.

De acuerdo a Ivascov los problemas empezaron un mes después. “Luego de Agosto, Karina Milei intentó comprar la marca con categoría 45 que es de cultura, no de partido. Como la tengo yo, en tiempo y forma, le puse la oposición para que no lo compre. A partir de ahí empezó la guerra judicial. Antes de eso, Martin Menem había hecho el partido provincial y yo levanté la oposición porque iba a ser una de las cinco provincias para que Milei sea candidato a presidente. Por eso, cuando levanté la oposición él obtuvo un partido de categoría provincial, no nacional. Yo, en esos momentos, presenté la oposición con la jueza Servini de Cubría. Ella no interpretó lo que era la marca, yo estaba pasando un momento de salud complicado porque venía de operarme y no me di cuenta de la trampa que autorizaba a que el partido use el nombre pero de manera provincial, no nacional. Además nunca pensé que iba a ganar Milei las elecciones y cuando lo hizo empezó la guerra fuerte. Si antes tenía acoso en redes ahí empezaron las amenazas, me atacaron de una manera más drástica y querían obligarme a que le firme un poder con el nombre. Ahí empezó una guerra planeada por Martin Menem y me dijeron que me iban a hacer un tour por todos los juzgados de todas las provincias”.

Pero además, quien dice ser la dueña del nombre LLA rememora escenas de violencia que según aseguró vivió en varias audiencias: “Por ejemplo en el estacionamiento de un juzgado en Córdoba le agujerearon las ruedas del auto al secretario político del partido y nos amenazaron”. Además, sostuvo que en la audiencia federal “entró Karina al juzgado y junto a Menem estaban sentados en la mesa del juez, juzgándonos a nosotros que éramos los que denunciábamos”.

Como si fuera poco detalló que sufrió agresiones de algunos presentes: “me dieron un portazo, me golpearon la cara y me rompieron la boca. Son muy violentos. Yo entré igual y me la aguanté. No denuncié porque ellos estaban junto al juez en la mesa. Luego a Santa fé no fui porque me estaban esperando un montón de militantes para golpearme y solo presenté el escrito”.

En este sentido, Ivacov remarcó que “un juez puede tener el criterio pero no puede violar los derechos adquiridos por otras instituciones y otros jueces. No pueden dar el nombre de un partido a una persona cuatro meses después que ganan las elecciones cuando otra ya lo tenía antes. Si bien a nivel nacional no lo tienen ni ellos ni yo porque estamos peleando. Hacen audiencias y me opongo y a su vez a mí me hacen lo mismo. Pero hice la fusión con Tres Banderas, partido de orden nacional y tampoco me contestan los jueces cuando con eso se tendría que haber terminado la guerra porque la constitución te permite hacer una fusión con un partido, es lo más legal y honesto. Pero no nos dejan porque los jueces les están dando tiempo para que puedan terminar y ganar alguna provincia. Por eso ahora vamos a la Corte Suprema”.

Por último, Ivascov no duda en afirmar: “Yo soy peronista y La Libertad Avanza está inscripta desde el 18 de febrero del 2023 como línea interna del PJ y estamos armando la Unidad Nacional, formando una confederación con todos los partidos para que no sean hostigados como le pasó a Tres Banderas. Creo que estamos en una dictadura encubierta ya que -más allá de todo lo que me hacen a mí- sé que están atacando a los medios nacionales y los jueces deben estar apretados también. Por supuesto voy a jugar como candidata a presidente y como tal tengo derecho a usar mi marca”.