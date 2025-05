La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró los resultados obtenidos este domingo 12 de mayo por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas provinciales de Salta, Chaco, Jujuy y San Luis. En sintonía, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, agradeció por reyes el apoyo recibido en los diferentes distritos.

"Ganó el Gobierno, ganó (Javier) Milei", destacó la funcionaria a cargo de la cartera de Seguridad en diálogo con TN y profundizó: "Estamos muy contentos con los resultados de este fin de semana". Asimismo, recordó que los resultados se suman "a la primera elección que se ganó Rosario con una mayoría muy importante".

Días después de formalizar su afiliación al partido oficialista en un acto encabezado por la hermana del presidente, Bullrich remarcó que "ganaron los candidatos que llevó La Libertad Avanza".

"En la ciudad de Salta, que en términos de cantidad de votos es la más relevante, somos la fuerza que más votos sacó", subrayó la ministra en referencia a los resultados obtenidos en el distrito capital, tanto para senadores como para diputados, aunque la alianza encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz se llevó el triunfo a nivel provincial.

En Chaco, por su parte, el oficialismo liderado por el gobernador Leandro Zdero triunfó de la mano de la alianza entre Chaco Puede y LLA con el 45,20% de los votos, algo que la funcionaria señaló como "un armado electoral que fue muy criticado y que Karina Milei llevó adelante".

"En Salta una elección magnífica, ganando la Capital. En Jujuy todavía no están los resultados, pero está muy pareja. Por 10 o 12 puntos estamos ganando en Chaco, un triunfo muy importante. En la provincia de San Luis no hay una lista, pero ganó Claudio Poggi, que representa un cambio y no Rodríguez Saá", resumió.

Bullrich sostuvo que "en provincias muy ligadas a estos modelos feudales gana y crece La Libertad Avanza, y aquellos gobiernos que representan un cambio" y agregó: "Perdió Capitanich, perdió Rodríguez Saá, perdió el kirchnerismo en Salta y en Jujuy tiende a desaparecer".

"Desde nuestra perspectiva, es un avance político", afirmó y añadió: "Elecciones chicas se terminaron convirtiendo en elecciones sobre si se apoya o no al Gobierno. Se basa en eso, no en que va a definir la legislatura de cada provincia".

"Es un domingo importante, de un avance político muy fuerte. Demuestra que la gente está apoyando a una fuerza que está transformando al país", destacó y, en referencia a las elecciones en CABA del domingo 18, concluyó: "Traslada a que haya transformaciones. El domingo que viene va a ir por la misma línea la Ciudad de Buenos Aires".

La Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente libertario, por su parte, manifestó en redes: "Gracias a los salteños, jujeños y chaqueños por el mensaje que nos dejaron hoy. Javier Milei me encomendó una misión clara: llevar la antorcha de la libertad a cada rincón del país. Y no vamos a frenar. Lo vamos a hacer con la convicción de que este es el único camino para sacar a la Argentina del pozo y ponerla de pie".

