Milei rechazó un pacto con Rovira por Ficha Limpia: "Es mentira"

El presidente Javier Milei rechazó este domingo que haya existido un acuerdo con el exgobernador kirchnerista de Misiones, Carlos Rovira, para rechazar el proyecto de Ficha Limpia. El proyecto de ley del PRO tenía media sanción y se cayó con el cambio del voto de los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce.

La versión sobre el acuerdo entre Milei y Rovira fue difundida la semana pasada por algunos periodistas, asegurando que Rovira estaba en contra del proyecto de ley que busca impedir que personas con condenas por delitos graves, como corrupción, accedan a cargos públicos electivos.

"Eso es mentira", sostuvo Milei sobre las versiones que indicaron que se entabló un pacto para voltear la sanción de la ley en el Senado. El mandatario nacional se expresó así en una entrevista con el canal Telefé, que se transmitirá este lunes, pero de la que circuló un adelanto este domingo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En las imágenes que se publicaron, Milei le pide a su asistente que le alcance el teléfono para mostrarle a la periodista Mariana Brey que no tuvo contacto con Rovira. "Le puedo pedir a mi edecán que me traiga el teléfono así te lo muestro para que chequeés la mentira", asegura Milei.

Múltiples figuras públicas y candidatos políticos repudiaron la actitud del mandatario, asegurando que, para demostrar que no hay edición y que se trata de una “operación” de la oposición, debería entregar su teléfono a la Justicia y no a una periodista.

El hecho ya había sido negado el viernes pasado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien declaró: "Salen noticias que son ridículas. Como la última que he leído a la mañana, que es una operación clara: que es que el presidente le habría pedido a Rovira que no voten la ley. Absoluta mentira”

Tras el rechazo de Ficha Limpia, un senador afín al Gobierno presentó un proyecto para ampliar la Corte Suprema

Afirman que el jefe político de los senadores misioneros aseguró que el cambio de voto fue un pedido de Milei

La versión sobre la supuesta conversación entre el presidente y el jefe político de los senadores que votaron en contra de Ficha Limpia, a pesar de haber asegurado estar a favor, fue confirmada en La Nación a través de una publicación del periodista Martín Boerr, y también en A24, durante el programa de Nicolás Wiñazki. Ambos periodistas revelaron conversaciones entre Rovira y legisladores misioneros y sostuvieron que el mismo Rovira felicitó a Decut y Carlos Arce.

Ficha Limpia era impulsada desde la Cámara de Diputados por Silvia Lospennato, quien además encabeza la lista del PRO en la ciudad de Buenos Aires para legisladora porteña. La acción de voltear la jugada —según las especulaciones— también era buscar perjudicarla para que no tome la iniciativa como bandera en su campaña porteña. “Sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, yo confié en usted, pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Me defraudó", disparó entonces Lospennato.

Otra de las reacciones más contundente fue la del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien acusó a los senadores Arce y Rojas Decut del Frente Renovador de la Concordia Social de haber “traicionado su palabra” y vinculó el giro de último momento a la presunta maniobra del Gobierno articulada por el kirchnerismo: “Una operación silenciosa de Cristina Kirchner y sus operadores en el Senado garantizó que la impunidad siga entrando por las urnas”, disparó. “¿El Gobierno llevó el proyecto sin tener los votos? ¿Fue ingenuidad o un pacto para seguir protegiendo a Cristina y evitar cualquier depuración real de la política?”, agregó.

ML