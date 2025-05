Guillermo Francos negó que el Gobierno mandara voltear Ficha Limpia en el Senado: "Javier Milei no habló con Rovira"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó este viernes 9 de mayo al rechazo del Gobierno frente a las versiones que hablaban de un supuesto pacto secreto entre el presidente Javier Milei y el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira para impedir que se aprobara el proyecto Ficha Limpia en el Senado.

“Salen noticias que son ridículas. Como la última que he leído a la mañana, que es una operación clara. Que es que el Presidente le habría pedido a Rovira que no voten la ley. Absoluta mentira”, declaró el jefe de ministros en Radio Rivadavia. Y luego destacó: “El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono. Se lo pregunté y me dijo: ‘No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera’. Con lo cual, eso es una falsedad total”.

Carlos Rovira

Carlos Rovira, ex gobernador kirchnerista y jefe político de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, los dos senadores que modificaron su voto permitiendo que el proyecto de Ficha Limpia se cayera, habría afirmado que el cambio de postura obedeció a un pedido expreso de Javier Milei. Así lo confirmaron en La Nación a través de una nota de Martín Boerr, y también en A24, durante el programa de Nicolás Wiñazki.

Ambos periodistas mostraron conversaciones entre Rovira y legisladores misioneros, y aseguraron que el mismo Rovira felicitó a Decut y Arce por cambiar sus votos. Según Boerr, Rovira dijo que estaba en contra del proyecto de ley que busca impedir que personas con condenas por delitos graves puedan acceder a cargos públicos.

Sonia Rojas Decut y Carlos Arce

Cómo fue el pase de facturas entre el oficialismo y el PRO por la caída de Ficha Limpia

El proyecto de Ficha Limpia fue impulsado desde la Cámara de Diputados por Silvia Lospennato, quien además encabeza la lista de candidatos del PRO en la ciudad de Buenos Aires para la legislatura porteña. La referente de Mauricio Macri apuntó directamente contra el presidente: “Se cayó Ficha Limpia y la impunidad y la corrupción ganaron. Los corruptos y sus defensores lo votaron y lo festejaron. Sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, yo confié en usted, pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Me defraudó”.

El máximo referente de La Libertad Avanza no se quedó callado y le contestó: “Yo venía avisando que los ñoños republicanos estaban tramando algo sucio. Con sus medios afines estaba instalando que estaban los votos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es ir y contarlos. Ese laburo lo hacen dos personas: Guillermo Francos y Santiago Caputo. Y los votos no estaban. Lospennato lo estaba usando para inflarse ella, pero hace ocho años que es diputada y nunca sacaron la ley y hace 17 años están en la Ciudad y no tienen Ficha Limpia”.

Silvia Lospenatto

Luego Milei acusó a los senadores del PRO de negarse a firmar un compromiso “de que estaban los 37 votos y fueron al recinto. Qué pasó, perdimos, faltaba un voto. Encima dicen que mandamos recursos a Misiones para que (los senadores de esa provincia) volteen un proyecto mío, hay que ser idiota. Lospennato miente, campaña sucia al palo”.

Horas después, el presidente volvió a apuntar contra el PRO, haciendo referencia a su emblemático color: “Los que cubrieron a Cristina Fernández de Kirchner fueron los mismos amarillos que, vía (Miguel Ángel) Pichetto, le dieron el cargo de vicepresidente en la fórmula con ‘Golperto Fernández’ (en referencia al ex presidente Alberto Fernández)”.

